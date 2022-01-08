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В пригороде Алма-Аты вдоль трассы на Бишкек несколько часов идет бой

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В пригороде Алма-Аты, в окрестностях поселка Райымбек, вдоль трассы в сторону Бишкека, уже несколько часов идет бой. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан», ссылаясь на сведения от местных жителей.

Кроме того, в Талдыкоргане, городе в Алматинской области, 8 января корреспондент агентства услышал выстрелы в микрорайоне Самал.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

Всего, по последним данным, за участие в беспорядках задержаны 4 400 человек, 26 протестантов убиты. В столкновениях погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали. Общей информации о жертвах среди гражданского населения пока нет. Известно, что в Алма-Ате от выстрела в голову погибла четырехлетняя девочка, от пулевого ранения также скончался музыкант и режиссер Сакен Битаев.

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Комментарии (4)

Мистер Бин
"В любом случае, Токаев по объективным причинам будет куда как ближе к Москве и Пекину, чем Назарбаев. И несколько дальше от Анкары, Вашингтона и Брюсселя, что на Западе многих расстраивает. Судя по соц.сетям, больше всех расстраиваются турки, которые уже начинают обвинять Эрдогана, что тот не слишком активно действовал в казахстанском кризисе и в итоге позволил Москве себя переиграть." (с)
Мистер Бин
"В руководстве Казахстана продолжаются закулисные переговоры и отставки. По всей видимости, сейчас идет торг об окончательных условиях почетной капитуляции клана Назарбаева, которая позволит сохранить лицо самому Назарбаеву и убережет от уголовного преследования его семью. Предмет торга - будущее место клана Назарбаева в системе власти и собственности Казахстана. Разумеется, о временах, когда Токаев подчинялся Назарбаеву, можно забыть. Теперь он полновластный правитель. Но вполне понятно, что если идти на полную зачистку клана Назарбаева, это повысит риск эскалации конфликта внутри страны. Поэтому такой туман вокруг главных виновников произошедшего. Как только стороны согласуют все условия, будет обнародован список основных виновников/стрелочников, среди которых могут оказаться и некоторые члены клана Назарбаева. А могут и не оказаться." (с)
Dazdraperma
Многочасовой бой с "мирными протестующими"? Они ж типа безоружные.
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