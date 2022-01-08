В пригороде Алма-Аты вдоль трассы на Бишкек несколько часов идет бой

В пригороде Алма-Аты, в окрестностях поселка Райымбек, вдоль трассы в сторону Бишкека, уже несколько часов идет бой. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан», ссылаясь на сведения от местных жителей.



Кроме того, в Талдыкоргане, городе в Алматинской области, 8 января корреспондент агентства услышал выстрелы в микрорайоне Самал.