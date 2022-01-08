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После начала протестов в Казахстане местные миллиардеры потеряли $ 3 млрд. Среди пострадавших — дочь и зять Назарбаева

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На фоне беспорядков в Казахстане состояние местных миллиардеров сократилось суммарно на $ 3 млрд. Как передает 8 января американский Forbes, в числе бизнесменов, которые понесли денежные потери, — дочь и зять экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.

Миллиардер Вячеслав Ким с 4 января (тогда его состояние составляло $ 5,7 млрд) потерял $ 1,4 млрд. Ким — председатель совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz, акции которой с 4 до 6 января подешевели на 30% (со $ 188 до $ 87). Отметим, что к завершению недели торгов его капитал слегка подрос — до $ 4,4 млрд.

На $ 1,4 млрд — с $ 5,2 млрд до $ 3,8 млрд — уменьшились и средства генерального директора Kaspi.kz Михаила Ломтадзе. К концу недели это значение составило до $ 4,1 млрд, ему удалось частично вернуть потерянное.

Средняя дочь экс-президента Казахстана Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев лишились $ 200 млн в сравнении с 4 января. Они контролируют наиболее крупный банк Казахстана по величине активов — Народный банк (Халык-банк). Стоимость его акций на фоне протестов падала с 4–6 января на 25%. По итогам недели торгов снижение составило 16% относительно максимальной стоимости в 2022 году.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими.

5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков.

Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

Всего, по последним данным, за участие в беспорядках задержаны 4 400 человек, 26 протестантов убиты. В столкновениях погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали. Общей информации о жертвах среди гражданского населения пока нет. Известно, что в Алма-Ате от выстрела в голову погибла четырехлетняя девочка, от пулевого ранения также скончался музыкант и режиссер Сакен Битаев.

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Комментарии (16)

Ганс-Дитрих Геншер
срочно поддержать их рублём) бугага
VKuser292378222
Позор любой диктатуре! Обнаглели картофельные фюреры, неудачные разведчики, назарбаевы и другие друзья Венесуэлы и Зимбабве.
radon
Кому-то жалко? Мне-нет.
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