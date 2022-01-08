После начала протестов в Казахстане местные миллиардеры потеряли $ 3 млрд. Среди пострадавших — дочь и зять Назарбаева

На фоне беспорядков в Казахстане состояние местных миллиардеров сократилось суммарно на $ 3 млрд. Как передает 8 января американский Forbes, в числе бизнесменов, которые понесли денежные потери, — дочь и зять экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.



Миллиардер Вячеслав Ким с 4 января (тогда его состояние составляло $ 5,7 млрд) потерял $ 1,4 млрд. Ким — председатель совета директоров казахской платежной и финтех-компании Kaspi.kz, акции которой с 4 до 6 января подешевели на 30% (со $ 188 до $ 87). Отметим, что к завершению недели торгов его капитал слегка подрос — до $ 4,4 млрд.

