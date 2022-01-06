Ресторан сына основателя группы Ginza попался на ночной работе вместе с «Угрюмочной»

В числе нарушителей оказался ресторан Mercado del sol на улице Белинского. Посетители находились в заведении в запретное время, не было разметки, персонал не использовал средства индивидуальной защиты. Mercado del sol — проект Марка Лапина, сына основателя группы Ginza Вадима Лапина, и Алены Мельниковой, управляющего партнера нескольких ресторанов Ginza.

Как сообщает официальный телеграм-канал районной администрации, в ночь с 5 на 6 января участники рейда обошли 10 адресов, на которые жаловались граждане.

Посетителей застали и в баре «Угрюмочная» на улице Рубинштейна. У заведения не было QR-кода и разметки, персонал работал без СИЗ. «Угрюмочная» неоднократно попадалась на нарушениях коронавирусного режима. Она была упомянута в новом списке участников «барного сопротивления», который накануне опубликовал предприниматель Александр Коновалов.



Работало в минувшую ночь и кафе Kiki на Тележной улице. У него не было QR-кода и разметки. В заведении на Гончарной улице, д. 5, не только гуляли, но и курили кальяны, что отдельно запрещено коронавирусным постановлением № 121.



Всего составлено 4 протокола. Нарушителей ждёт ответственность в соответствии с действующим законодательством, отмечают в администрации Центрального района.

