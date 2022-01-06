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Ресторан сына основателя группы Ginza попался на ночной работе вместе с «Угрюмочной»

Администрация Центрального района совместно с полицией провела ночной рейд, чтобы проверить, как предприятия общественного питания соблюдают коронавирусные ограничения.

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Как сообщает официальный телеграм-канал районной администрации, в ночь с 5 на 6 января участники рейда обошли 10 адресов, на которые жаловались граждане.

В числе нарушителей оказался ресторан Mercado del sol на улице Белинского. Посетители находились в заведении в запретное время, не было разметки, персонал не использовал средства индивидуальной защиты. Mercado del sol — проект Марка Лапина, сына основателя группы Ginza Вадима Лапина, и Алены Мельниковой, управляющего партнера нескольких ресторанов Ginza.

Посетителей застали и в баре «Угрюмочная» на улице Рубинштейна. У заведения не было QR-кода и разметки, персонал работал без СИЗ. «Угрюмочная» неоднократно попадалась на нарушениях коронавирусного режима. Она была упомянута в новом списке участников «барного сопротивления», который накануне опубликовал предприниматель Александр Коновалов.

Работало в минувшую ночь и кафе Kiki на Тележной улице. У него не было QR-кода и разметки. В заведении на Гончарной улице, д. 5, не только гуляли, но и курили кальяны, что отдельно запрещено коронавирусным постановлением № 121.

Всего составлено 4 протокола. Нарушителей ждёт ответственность в соответствии с действующим законодательством, отмечают в администрации Центрального района.

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Комментарии (24)

SergAnt
Пока в автобусах будут ездить без кодов как кильки в банке, рестораны будут работать в нарушению 121 Постановления, тк это чистой воды двойные стандарты, такие же как «убивать» предпринимателей, трудящихся в сфере фуд-кортов в ТЦ!
Piter Russo
Искали место для корпоративы.. но не сошлись в цене и дате?
Filippspb
Тоже мне Новости 😂 вся сеть работает во время всех локдаунов как ни в чем не бывало 😅 у них просто объемы есть, вот и договариваются 👮🏻‍♂️
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