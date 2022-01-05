Скандально известный предприниматель в Петербурге вновь рисует карту барного сопротивления

Петербургский предприниматель Александр Коновалов вновь отказался подчиняться коронавирусным ограничениям. Свое сообщение он опубликовал в своих социальных сетях 5 января.



«Для меня куриные коды это последний рубеж, отделяющий нашу страну от цифрового концлагеря. Поэтому мои заведения и заведения моих партнеров НИКОГДА НЕ БУДУТ СПРАШИВАТЬ КУАР КОДЫ У ЛЮБИМЫХ КЛИЕНТОВ», — написал Коновалов и прикрепил список заведений.



Напомним, что в декабре 2020 Коновалов публиковал похожий манифест, который назвал «Картой сопротивления». Позже, правда, ему пришлось ее удалить.

