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Скандально известный предприниматель в Петербурге вновь рисует карту барного сопротивления

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Петербургский предприниматель Александр Коновалов вновь отказался подчиняться коронавирусным ограничениям. Свое сообщение он опубликовал в своих социальных сетях 5 января.

«Для меня куриные коды это последний рубеж, отделяющий нашу страну от цифрового концлагеря. Поэтому мои заведения и заведения моих партнеров НИКОГДА НЕ БУДУТ СПРАШИВАТЬ КУАР КОДЫ У ЛЮБИМЫХ КЛИЕНТОВ», — написал Коновалов и прикрепил список заведений.

Напомним, что в декабре 2020 Коновалов публиковал похожий манифест, который назвал «Картой сопротивления». Позже, правда, ему пришлось ее удалить.

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Комментарии (33)

VKuser198029047
Брать с него пример. Где найти список кабаков этого человека? Чтобы знать, куда можно сходить с девушкой.
Venik
Принципиально буду ходить только в те заведения, где не происходит сегрегации людей.
Aleks68
залепутина квзвхстан не пугает
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