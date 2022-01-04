В США отклонили иск человека, попавшего на обложку Nirvana

Суд в Калифорнии отклонил иск к группе Nirvana, который подал 30-летний Спенсер Элден — его в детстве сфотографировали голым для обложки альбома Nevermind. Об этом 4 января пишет BBC.



Элден требовал с оставшихся в живых членов Nirvana, наследников Курта Кобейна и фотографа обложки Nevermind по 150 тыс. долларов. Помимо этого, саму обложку Элден просил считать детской порнографией.

