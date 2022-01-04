В США отклонили иск человека, попавшего на обложку Nirvana

Суд в Калифорнии отклонил иск к группе Nirvana, который подал 30-летний Спенсер Элден — его в детстве сфотографировали голым для обложки альбома Nevermind. Об этом 4 января пишет BBC.
Элден требовал с оставшихся в живых членов Nirvana, наследников Курта Кобейна и фотографа обложки Nevermind по 150 тыс. долларов. Помимо этого, саму обложку Элден просил считать детской порнографией.
В минувшем декабре адвокаты музыкантов в суде настаивали на том, чтобы отклонить иск. Защитники утверждали, что срок давности в деле истек еще в 2011 году. Также юристы говорили об абсурдности претензий Элдена. Они отметили, что если обложку Nevernimd признать детской порнографией, то любой человек, у которого есть копия альбома, может быть признан виновным в хранении детской порнографии. Защита добавила, что сам Элден не раз пользовался славой из-за участия в съемках — он делал аналогичные фотосессии, а название альбома вытатуировано у него на груди.
Адвокаты Элдена должны были оспорить ходатайство до 30 декабря, но они этого не сделали. Судья заявил, что сейчас защита может возобновить рассмотрение дела до 13 января.