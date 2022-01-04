FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -1
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

В США отклонили иск человека, попавшего на обложку Nirvana

2
Печать

Суд в Калифорнии отклонил иск к группе Nirvana, который подал 30-летний Спенсер Элден — его в детстве сфотографировали голым для обложки альбома Nevermind. Об этом 4 января пишет BBC.

Элден требовал с оставшихся в живых членов Nirvana, наследников Курта Кобейна и фотографа обложки Nevermind по 150 тыс. долларов. Помимо этого, саму обложку Элден просил считать детской порнографией.

Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube
ПоделитьсяПоделиться

В минувшем декабре адвокаты музыкантов в суде настаивали на том, чтобы отклонить иск. Защитники утверждали, что срок давности в деле истек еще в 2011 году. Также юристы говорили об абсурдности претензий Элдена. Они отметили, что если обложку Nevernimd признать детской порнографией, то любой человек, у которого есть копия альбома, может быть признан виновным в хранении детской порнографии. Защита добавила, что сам Элден не раз пользовался славой из-за участия в съемках — он делал аналогичные фотосессии, а название альбома вытатуировано у него на груди.

Адвокаты Элдена должны были оспорить ходатайство до 30 декабря, но они этого не сделали. Судья заявил, что сейчас защита может возобновить рассмотрение дела до 13 января.

Скриншот из видео в YouTube
Скриншот из видео в YouTube

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

bluxer
Может, его юристы уговорили на такой иск, а сам бы он не дошел до этого свинства.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний