Ребенок с культовой обложки альбома группы Nirvana «Nevermind» стал взрослым и решил судиться с музыкантами. Об этом сообщает издание TMZ.
Американец Спенсер Элден утверждает, что именно его обнаженное фото размещено на культовом альбоме 1991 года. 30-летний мужчина усмотрел в этом детскую порнографию. По его словам, он не давал разрешения на съемки и всю жизнь испытывал моральные страдания. В своем иске он заявил, что группа пообещала закрыть изображение его гениталий наклейкой, однако так и не сделала этого.
Элден подал в суд на оставшихся в живых членов группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также на наследников Курта Кобейна и фотографа обложки. От каждого он требует не менее 150 тысяч долларов.
Примечательно, что моральные страдания не помешали Спенсеру Элдену дважды принять участие в воссоздании легендарной фотографии — в 2008 и 2016 году. Правда, в этих случаях он снимался уже в шортах.