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Повзрослел и хочет денег. Мужчина подал в суд на группу Nirvana за свою детскую фотографию на обложке альбома

Повзрослевший ребенок с обложки альбома Nirvana подал на группу в суд

Ребенок с культовой обложки альбома группы Nirvana «Nevermind» стал взрослым и решил судиться с музыкантами. Об этом сообщает издание TMZ.

Американец Спенсер Элден утверждает, что именно его обнаженное фото размещено на культовом альбоме 1991 года. 30-летний мужчина усмотрел в этом детскую порнографию. По его словам, он не давал разрешения на съемки и всю жизнь испытывал моральные страдания. В своем иске он заявил, что группа пообещала закрыть изображение его гениталий наклейкой, однако так и не сделала этого.

Элден подал в суд на оставшихся в живых членов группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также на наследников Курта Кобейна и фотографа обложки. От каждого он требует не менее 150 тысяч долларов.

Примечательно, что моральные страдания не помешали Спенсеру Элдену дважды принять участие в воссоздании легендарной фотографии — в 2008 и 2016 году. Правда, в этих случаях он снимался уже в шортах.

Фото: скрин Эрик Альпер \ twitter.com
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Фото: скрин Эрик Альпер \ twitter.com

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Комментарии (4)

f0ntan
Даже если он узнал себя, как он в этом возрасте мог Нерванным давать или не давать разрешения снимать себя голым? Он был совершеннолетним? Наверное, этот щекотливый вопрос в то время решали за него его родители. И они же получали деньги за эту съемку. Повзрослевший хочет деньги получить повторно
alexpv
До чего же наши законодатели ханжи, что наши СМИ в страхе пипки у малышей замазаывают(((
antuziast
Да, похоже, не выросла «пипка» с годами, согласен)))
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