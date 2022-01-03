Беглов: К прежнему образу жизни Петербург не вернется

Губернатор Петербурга назвал коронавирусные ограничения «важным и очень своевременным шагом».



«К прежнему образу жизни Петербург не вернется. Ковид с нами надолго. Наша задача — вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, ускорить переход к новой норме», — заявил Александр Беглов в интервью РИА Новости, опубликованном 3 января.

