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Беглов: К прежнему образу жизни Петербург не вернется

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Губернатор Петербурга назвал коронавирусные ограничения «важным и очень своевременным шагом».

«К прежнему образу жизни Петербург не вернется. Ковид с нами надолго. Наша задача — вернуть город к его обычным делам в условиях новой нормальности, ускорить переход к новой норме», — заявил Александр Беглов в интервью РИА Новости, опубликованном 3 января.

По его словам, сейчас цель — это 80 % вакцинированных от всего взрослого населения. Глава города полагает, что этого показателя можно достигнуть в первом квартале 2022 года.

Петербургский губернатор отметил, что новые ограничения, стимулы к вакцинации и QR-коды — это «важный и очень своевременный шаг».

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Комментарии (67)

266155765
Как же умиляет вот эта забота якобы о жителях...новая нормальность блин)
tannacat
Прежнего отношения к Беглову в этом городе уже не будет никогда.
Лавров2020
Хочется от всей души поздравить тех, кто ходил на прививку, таскал намордничек, подпевал всем ограничениям и всячески поддерживал всю эту вакханалию. Особенно нужно поздравить наших дорогих журналистов. Пугались сами и прикладывали все силы, чтобы напугать других. Молодцы! Ваши усилия не пропали даром, стены концлагеря все выше и выше! Вперед - в новую нормальность! Без хорошей еды, без развлечений, без автомобилей, без путешествий, без прав и свобод. Без всего, что отличало человека от рабочего скота. Ура, товарищи!
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