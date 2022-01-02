Финский премьер заявила, что её страна имеет право на вступление в НАТО

Финляндия сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Суоми Санны Марин 2 января сообщает телеканал Yle.



«Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — заявила Марин.



Ранее в своём предновогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, потому что якобы противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности.

