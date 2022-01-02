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Финский премьер заявила, что её страна имеет право на вступление в НАТО

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Финляндия сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра страны Суоми Санны Марин 2 января сообщает телеканал Yle.

«Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности», — заявила Марин.

Ранее в своём предновогоднем обращении президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что требования России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО беспокоят Европу, потому что якобы противоречат сложившемуся порядку обеспечения европейской безопасности.

Напомним, что в середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с Соединёнными Штатами Америки и НАТО о гарантиях безопасности. При этом, по данным СМИ, в НАТО нет консенсуса по переговорам с Россией по этому поводу. Условия Москвы в альянсе принять не готовы.

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Комментарии (35)

kolpankolpan
Вот как я посмотрю на наших руководителей --ну все ворюги.Этот там воровал, эта здесь. И так каждый от Совета Федерации и выше-это без вариантов.Г убернаторы и прочие.Эта скрепа такая у власти. И все это знают.Во всем мире. Никому не нравится. Что в Кремле удивляются? Я Финна с ракетой не боюсь. Я ворюгу Медведева с ракетой боюсь и ненавижу.Они враги но и эти тоже враги.
Денеб
Имеют право!
Nothing
шел в атаку яростный 2022 год у деревни Саумоло погибает взвод
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