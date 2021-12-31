Дорожники вывели на дороги Петербурга 900 единиц техники и призывают горожан к вниманию на дорогах

На улицы Петербурга 31 декабря вышли более 900 единиц техники и 1125 работников дорожных предприятий, рассказали в городском комитете по благоустройству. Их задача не только чистить снег, но и противодействовать гололеду. В течение дня была плюсовая температура, а в новогоднюю ночью должно подморозить, поэтому дорожникам необходимо обработать тротуары, перекрестки дорог, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и другие территории противогололедными материалами. Для этих целей уже не применяются соль и солевые растворы. Опасные места обрабатываются песко-соляной смесью.

За прошедшую ночь на дороги легло более 7 см снега, говорят в комитете по благоустройству. Всего с начала этой зимы дорожные предприятия вывезли с улиц города более 1,3 миллионов кубометров снега. Это ровно столько, сколько было вывезено за всю прошлую зиму.

Комитет по благоустройству призывает автомобилистов и пешеходов быть осторожными, внимательными и помнить, что при быстрых переходах температур через нулевую отметку стоит учитывать степень сцепления с дорогой как автомобильных шин, так и обуви.

В дорожных предприятиях работают «горячие линии» по уборке улиц. Номера телефонов, по которым горожане могут обратиться с вопросами и предложениями, опубликованы здесь.