Истерика, толкотня и очередь на упаковку. Что происходит в петербургских ТЦ за несколько часов до Нового года

По словам бесстрашного сотрудника нашего издания, в «Галерее» и «Невском центре» не протолкнуться, а вот в «Гостином дворе» вполне свободно, так что если хотите сохранить свои нервные клетки — лучше туда. Большим спросом пользуется электроника, она всегда нужна и в качестве подарка выглядит солидно. На втором месте по популярности парфюм. Из очередей в отделах техники и косметики петербуржцы попадают в другую —- очередь на упаковку подарков.



У некоторых сдают нервы. Так, фотограф «Фонтанки» стал свидетелем пикантной сцены в одном из ТРЦ. Женщина возмутилась тем, что ее муж купил елочные игрушки. В истерике она упала на пол и отказалась вставать до тех пор, пока супруг не вернет покупку в магазин.