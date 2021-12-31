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Истерика, толкотня и очередь на упаковку. Что происходит в петербургских ТЦ за несколько часов до Нового года

В последний день старого года петербуржцы, подгоняемые пресловутым жареным петухом, ринулись на поиски подарков. Выбирать пришлось в экстремальных условиях, так как дотянувших до последнего было немало. Фотограф «Фонтанки» прошелся 31 декабря по ярмаркам и ТЦ, чтобы на себе ощутить новогоднюю атмосферу.

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автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
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По словам бесстрашного сотрудника нашего издания, в «Галерее» и «Невском центре» не протолкнуться, а вот в «Гостином дворе» вполне свободно, так что если хотите сохранить свои нервные клетки — лучше туда. Большим спросом пользуется электроника, она всегда нужна и в качестве подарка выглядит солидно. На втором месте по популярности парфюм. Из очередей в отделах техники и косметики петербуржцы попадают в другую —- очередь на упаковку подарков.

У некоторых сдают нервы. Так, фотограф «Фонтанки» стал свидетелем пикантной сцены в одном из ТРЦ. Женщина возмутилась тем, что ее муж купил елочные игрушки. В истерике она упала на пол и отказалась вставать до тех пор, пока супруг не вернет покупку в магазин.

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31 декабря многие магазины и торговые центры Петербурга закрываются раньше, чем обычно: например, «Галерея» будет работать только до девяти вечера, а 1 января откроется после полудня. Графики работы других ТРЦ смотрите в материале «Фонтанки».

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автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (8)

Денеб
Это всё ради жён, дочерей и возлюбленных... Много ли надо одинокому мужику?
VKuser87062384
Да это молодеж бегает...На здоровье))
michailPotapov
идиоты все бегают со своими котомками в память о прошлом культе потрелядства..
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