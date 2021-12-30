Как работают «Галерея», «Меги» и другие ТЦ Петербурга в новогодние праздники

Для тех, кто планирует выбирать подарки в последний момент, или утром пополнять запасы, «Фонтанка» собрала режим работы крупнейших торговых центров Петербурга в новогодние праздники 2022.
График работы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
31 декабря ТЦ до 18:00, «Ашан» - до 20:00.
1 января ТЦ с 14:00, «Ашан» закрыт до 2 января
График работы «Галерея»
31 декабря все магазины до 21:00
1 января все магазины с 13:00
График работы «Питер Радуга»
31 декабря ТЦ и «Ашан» до 20:00
1 января ТЦ с 14:00, «Ашан» закрыт до 2 января
График работы «Европолис»
31 декабря ТЦ до 20:00, «Призма» до 22:00
1 января ТЦ с 13:00, «Призма» с 12:00
График работы «Лето»
31 декабря ТЦ и «Ашан» до 20:00
1 января ТЦ с 14:00, «Ашан» закрыт до 2 января
График работы «Питерлэнд»
31 декабря ТЦ работает до 20:00
1 января магазины с 14:00
График работы «Жемчужная плаза»
31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Призма» до 22:00
1 января ТЦ работает с 14:00, «Призма» с 12:00
График работы «Атмосфера»
31 декабря ТЦ работает до 20:00
1 января в ТЦ выходной, кроме кино и рестранов
График работы «Пик»
31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Перекресток» до 22:00
1 января в ТЦ выходной, «Перекресток» с 12:00
График работы «Родео драйв»
31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Перекресток» до 22:00
1 января в ТЦ выходной, «Перекресток» с 12:00
График работы «Гранд Каньон»
31 декабря ТЦ работает до 20:00
1 января ТЦ работает с 12:00
График работы «Охта Молл»
31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Лента» на вход до 22:00
1 января ТЦ работает с 14:00, «Лента» с 10:00
График работы «Лондон Молл»
31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Перекресток» до 22:00
1 января у ТЦ выходной, «Перекресток» с 12:00
График работы «Балканский» и «Балкания Nova»
31 декабря ТЦ работают до 20:00
1 января у ТЦ выходной
График работы «Атлантик Сити»
31 декабря ТЦ работает до 18:00
1 января у ТЦ выходной
2 января с 14:00
График работы «Меркурий»
31 декабря ТЦ работает до 20:00
1 января у ТЦ выходной
График работы «Французский бульвар»
31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Перекресток» до 22:00
1 января у ТЦ выходной, «Перекресток» с 12:00
График работы «Сити Молл»
31 декабря ТЦ работает до 20:00
1 января ТЦ работает с 13:00, «Перекресток» с 12:00
График работы «Большой Гостиный двор»
31 декабря ТЦ работает до 21:00
График работы «Пассаж»
31 декабря ТЦ работает до 20:00, цокольный этаж и «Евроспар» до 23:00
1 января у ТЦ выходной, цокольный этаж и «Евроспар» с 10:00
Собирал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»