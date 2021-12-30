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Как работают «Галерея», «Меги» и другие ТЦ Петербурга в новогодние праздники

Многие торговые центры в Петербурге закрываются 31 декабря 2021 года пораньше, а 1 января 2022 года оживут лишь в обед, но не все и не в полном объеме. Все вернутся к привычному график лишь ко 2 января.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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Для тех, кто планирует выбирать подарки в последний момент, или утром пополнять запасы, «Фонтанка» собрала режим работы крупнейших торговых центров Петербурга в новогодние праздники 2022.

График работы «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

31 декабря ТЦ до 18:00, «Ашан» - до 20:00.

1 января ТЦ с 14:00, «Ашан» закрыт до 2 января

График работы «Галерея»

31 декабря все магазины до 21:00

1 января все магазины с 13:00

График работы «Питер Радуга»

31 декабря ТЦ и «Ашан» до 20:00

1 января ТЦ с 14:00, «Ашан» закрыт до 2 января

График работы «Европолис»

31 декабря ТЦ до 20:00, «Призма» до 22:00

1 января ТЦ с 13:00, «Призма» с 12:00

График работы «Лето»

31 декабря ТЦ и «Ашан» до 20:00

1 января ТЦ с 14:00, «Ашан» закрыт до 2 января

График работы «Питерлэнд»

31 декабря ТЦ работает до 20:00

1 января магазины с 14:00

График работы «Жемчужная плаза»

31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Призма» до 22:00

1 января ТЦ работает с 14:00, «Призма» с 12:00

График работы «Атмосфера»

31 декабря ТЦ работает до 20:00

1 января в ТЦ выходной, кроме кино и рестранов

График работы «Пик»

31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Перекресток» до 22:00

1 января в ТЦ выходной, «Перекресток» с 12:00

График работы «Родео драйв»

31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Перекресток» до 22:00

1 января в ТЦ выходной, «Перекресток» с 12:00

График работы «Гранд Каньон»

31 декабря ТЦ работает до 20:00

1 января ТЦ работает с 12:00

График работы «Охта Молл»

31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Лента» на вход до 22:00

1 января ТЦ работает с 14:00, «Лента» с 10:00

График работы «Лондон Молл»

31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Перекресток» до 22:00

1 января у ТЦ выходной, «Перекресток» с 12:00

График работы «Балканский» и «Балкания Nova»

31 декабря ТЦ работают до 20:00

1 января у ТЦ выходной

График работы «Атлантик Сити»

31 декабря ТЦ работает до 18:00

1 января у ТЦ выходной

2 января с 14:00

График работы «Меркурий»

31 декабря ТЦ работает до 20:00

1 января у ТЦ выходной

График работы «Французский бульвар»

31 декабря ТЦ работает до 20:00, «Перекресток» до 22:00

1 января у ТЦ выходной, «Перекресток» с 12:00

График работы «Сити Молл»

31 декабря ТЦ работает до 20:00

1 января ТЦ работает с 13:00, «Перекресток» с 12:00

График работы «Большой Гостиный двор»

31 декабря ТЦ работает до 21:00

График работы «Пассаж»

31 декабря ТЦ работает до 20:00, цокольный этаж и «Евроспар» до 23:00

1 января у ТЦ выходной, цокольный этаж и «Евроспар» с 10:00

Собирал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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Комментарии (1)

тов
На ваксёров снова плюнули, наступили и растерли.
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