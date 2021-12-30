Как работают «Галерея», «Меги» и другие ТЦ Петербурга в новогодние праздники

Многие торговые центры в Петербурге закрываются 31 декабря 2021 года пораньше, а 1 января 2022 года оживут лишь в обед, но не все и не в полном объеме. Все вернутся к привычному график лишь ко 2 января.

