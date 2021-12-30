Хинштейн хочет лишать гражданства за ненависть

Депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил расширить основания для лишения российского гражданства. По его мнению, гражданства РФ недостойны те россияне, которые «ненавидят свою страну».
Одобряя инициативу президента Путина, Хинштейн в своём телеграм-канале написал: «Но я бы ещё и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?»
В конце декабря Путин внес в нижнюю палату парламента проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации». Закон может стать либеральнее и строже одновременно. В частности, вводится институт прекращения гражданства. Его можно будет лишиться за тяжкие преступления против государства, а также за преступления из сферы оборота психотропных веществ и наркотиков. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке» в материале «Новая родина в упрощенном режиме. Как Путин хочет поменять закон о российском гражданстве».