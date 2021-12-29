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Новая родина в упрощенном режиме. Как Путин хочет поменять закон о российском гражданстве

К 20-летнему юбилею Закона «О гражданстве Российской Федерации» он может стать либеральнее и строже одновременно. Страна готова принять в свои граждане всех желающих, но намерена выгонять шпионов и изменников.

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автор фото Анастасия Кулагина/«Коммерсантъ»
автор фото Анастасия Кулагина/«Коммерсантъ»
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Закон о гражданстве РФ и все, что в нем меняется, по сути касается только тех, кто его приобрел, а не получил по праву рождения. Что в старой, что в новой версии написано: «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства Российской Федерации или права изменить его».

Есть работа, знаешь русский, готов чтить конституцию

По действующему закону получить российский паспорт может человек, у которого есть вид на жительство в России. При наличии такой бумажки он должен выдержать пятилетний срок и особо никуда из страны не уезжать, максимум на три месяца за год. Затем надо убедить российские госорганы, что у тебя легальная работа, ты знаешь русский и готов принести присягу — текст короткий, в нем будущий гражданин клянется соблюдать законы, защищать свободу и независимость страны, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Есть и исключения в этом порядке действий — беженцы и те, кто просит политическое убежище. Ученые или обладатели особых, интересующих Россию знаний или компетенций, тоже могут рассчитывать на особый порядок и сокращенные сроки получения российского гражданства. Также в списке лица, «имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией», — вероятно, именно к ним относятся, например, Жерар Депардье и Наталья Орейро. Те, у кого были паспорта СССР, тоже имеют преференции, как и иностранные дети-жены россиян.

От гражданства можно отказаться, но при этом человек должен быть перед родиной чист — без долгов и уголовных дел. Кроме того, страна не отпустит в никуда, должно быть второе гражданство или гарантия, что оно будет получено.

Лишить гражданства можно только тех, кто в него вошел, и по довольно короткому списку оснований — при подаче документов был какой-то обман, человек отказался зачитывать присягу или совершил преступление против страны. В списке террористы, диверсанты, экстремисты.

Добро пожаловать

Действующему закону в наступающем году исполнится 20 лет, а поводом его изменить стала обновленная конституция. Исходя из текста можно сделать вывод, что Россия рада всем, и чем больше паспортов будет выдано, тем лучше.

Во-первых, расширяется список «льготников», то есть тех, кому не надо стоять в пятилетней очереди. В нем прибавляется больше 20 пунктов. К действующей норме добавляют тех, кто родился в СССР до 6 февраля 1992 года. Рассчитывать на преференции могут и те, у кого на момент их появления на свет хотя бы один родитель был советским человеком и жил на территории РСФСР. В списке военные, которые приносили присягу на верность СССР. Получить гражданство по упрощенной схеме можно, если россияне есть среди близких родственников. Потомки граждан СССР и даже имперской России тоже в особой категории.

Одновременно с этим вводится такое понятие, как прекращение гражданства, раньше это звучало как «отмена решений».

Отдельно про детей — решение о прекращении гражданства усыновленных и удочеренных иностранцами россиян принимает президент. Если опекуны и приемные родители настояли, процедура состоялась, а подросший до 18 лет и уже иностранный гражданин хочет вернуть себе красный паспорт, у него есть пять лет, чтобы сделать это по упрощенной схеме.

По законопроекту вообще любое решение о прекращении гражданства «подлежит обязательному согласованию с Президентом Российской Федерации».

Если в процессе получения гражданства были допущены какие-то ошибки или даже совершен подлог, то после десяти лет ничего уже не сделаешь — россиянин останется им до конца, если не пожелает обратного.

Законопроект пополняет список статей из Уголовного кодекса, за приговор по которым бывший иностранец может быть лишен гражданства — к терроризму добавились наркодилеры, госизменники и шпионы. «В случае прекращения гражданства Российской Федерации в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок применяться не будет», — отмечено отдельно.

Президентская инициатива пока только попала в думскую картотеку. За год российское гражданство получили 670 тысяч иностранцев. https://www.fontanka.ru/2021/12/26/70341779/ А всего с начала действия закона в 2002 году Россия таким способом пополнилась 7 миллионами граждан.

автор фото Анастасия Кулагина/«Коммерсантъ»
автор фото Анастасия Кулагина/«Коммерсантъ»

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Комментарии (16)

dragvs
По Конституции РФ не существует разницы как ты получил гражданство РФ, оба гражданина являются полностью равноправными и не могут быть лишены гражданства. Способен ли Путин продолжать выполнять свои обязанности в рамках существующего законодательства? Я сомневаюсь.
AlBerkut
А почему не скопировать с, например, Израиля? Таки добро пожаловать, но таки не всем...
Сколько русских не успели или не смогли уехать из бывших 'дружественных' республик? И у них нет никаких привилегий в получении гражданства перед теми, кто в 90-х убивал по национальному признаку, за развал государства скакал да паспорта местных недостран получал?
dragvs
Эта писюлька является прямым нарушение Конституции РФ. Принятие ее будет преследоваться по УК РФ.
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