«Вымерзнем к утру или нет — непонятно». В Приморском районе несколько домов остались без тепла

«К вечеру улучшения ситуации не произошло. Батареи холодные, горячей воды по-прежнему нет, температура в квартирах неумолимо ползёт вниз, жильцы обеспокоены, начали обсуждение в группе жилого комплекса в VK. По свежей информации, в ряде соседних домов ситуация аналогичная. Вымерзнем к утру или нет — непонятно», — отмечает петербуржец.



Также о бедствии «Фонтанке» рассказала жительница дома 21/2 по проспекту Сизова. По ее словам, отопление и горячая вода пропали около полудня.



В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что с 12:40 на Сизова, 25 идут работы — на теплосети диаметром 200 миллиметров произошло технологическое нарушение. Теплоснабжение семи жилых домов ограничено «из-за отсутствия технической возможности перевести здания на резервную схему», уточнили на предприятии. В 22:30 специалисты приступили к заполнению трубопровода теплоносителем.

