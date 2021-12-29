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«Вымерзнем к утру или нет — непонятно». В Приморском районе несколько домов остались без тепла

Жители части Приморского района жалуются на холод в квартирах. Как рассказал «Фонтанке» читатель, в доме 25 по проспекту Сизова «пение труб отопления» стало слышно во второй половине дня, а вдобавок пропала и горячая вода.

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«К вечеру улучшения ситуации не произошло. Батареи холодные, горячей воды по-прежнему нет, температура в квартирах неумолимо ползёт вниз, жильцы обеспокоены, начали обсуждение в группе жилого комплекса в VK. По свежей информации, в ряде соседних домов ситуация аналогичная. Вымерзнем к утру или нет — непонятно», — отмечает петербуржец.

Также о бедствии «Фонтанке» рассказала жительница дома 21/2 по проспекту Сизова. По ее словам, отопление и горячая вода пропали около полудня.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что с 12:40 на Сизова, 25 идут работы — на теплосети диаметром 200 миллиметров произошло технологическое нарушение. Теплоснабжение семи жилых домов ограничено «из-за отсутствия технической возможности перевести здания на резервную схему», уточнили на предприятии. В 22:30 специалисты приступили к заполнению трубопровода теплоносителем.

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