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Росстат: Пенсии в России с учетом инфляции падают десятый месяц подряд

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Средний размер пенсии в РФ по итогам ноября составил 15 847 рублей. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 29 декабря.

В номинальном выражении пенсия выросла на 5,3%, однако в реальном (с учетом инфляции) — упала на 2,8%. Как обращают внимание «Ведомости», размер пособия падает в России десятый месяц подряд. По информации Росстата, в последний раз оно росло в январе этого года — на 0,4%.

Ранее сообщалось о рекордной по итогам 11 месяцев 2021-го инфляции: она достигла 8,39%.

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Комментарии (12)

dragvs
А если учитывать реальную инфляцию, а не официальную?
Денеб
А медианная пенсия? Боюсь, и того меньше.... Причём, сильно меньше....
angel of death
пишите не средний, а МИНИМАЛЬНЫЙ размер пенси
например - МИНИМАЛЬНОЕ пособие по безработице = 1500 рублей в МЕСЯЦ...
задумайтесь над тем, как гос-во в лице старых пердунов в правительстве не заинтересовано реально помогать тем, кто остался без работы...
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