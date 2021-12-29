Росстат: Пенсии в России с учетом инфляции падают десятый месяц подряд

Средний размер пенсии в РФ по итогам ноября составил 15 847 рублей. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении страны, опубликованном 29 декабря.



В номинальном выражении пенсия выросла на 5,3%, однако в реальном (с учетом инфляции) — упала на 2,8%. Как обращают внимание «Ведомости», размер пособия падает в России десятый месяц подряд. По информации Росстата, в последний раз оно росло в январе этого года — на 0,4%.



Ранее сообщалось о рекордной по итогам 11 месяцев 2021-го инфляции: она достигла 8,39%.

