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Росстат: Годовая инфляция в декабре составила 8,39%

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Инфляция в России в декабре 2021 года замедлилась до 0,82% после 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре. Такие данные 29 декабря публикует Росстат.

По предварительной информации, годовая инфляция в декабре составила 8,39%. С начала 2021 года продовольственная инфляция составила 10,62%, непродовольственная 8,58%. Услуги за тот же период подорожали почти на 5%.

Статистическое ведомство обещает опубликовать окончательные данные по инфляции в декабре по полному перечню товаров и услуг 12 января.

Ранее Центробанк для борьбы с инфляцией поднял ключевую ставку до 8,5% годовых. По данным регулятора, в ноябре годовая инфляция достигла 8,4%.

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