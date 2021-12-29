Росстат: Годовая инфляция в декабре составила 8,39%

Инфляция в России в декабре 2021 года замедлилась до 0,82% после 0,96% в ноябре и 1,11% в октябре. Такие данные 29 декабря публикует Росстат.



По предварительной информации, годовая инфляция в декабре составила 8,39%. С начала 2021 года продовольственная инфляция составила 10,62%, непродовольственная 8,58%. Услуги за тот же период подорожали почти на 5%.



Статистическое ведомство обещает опубликовать окончательные данные по инфляции в декабре по полному перечню товаров и услуг 12 января.



Ранее Центробанк для борьбы с инфляцией поднял ключевую ставку до 8,5% годовых. По данным регулятора, в ноябре годовая инфляция достигла 8,4%.

