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Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% для борьбы с инфляцией

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря решил повысить ключевую ставку сразу на 1%, до 8,5% годовых.

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Как сказано в сообщении регулятора, баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.

Сейчас инфляция складывается выше октябрьского прогноза Центробанка. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен — максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. По данным на 13 декабря, она составила 8,1%, отмечают в ЦБ.

Последний раз ключевая ставка была выше 7,75% в декабре 2017 года.

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Комментарии (13)

piterez
Если бы инвесторы и финансисты увидели пользу от данного решения ЦБ, то рубль сразу бы пошёл вверх по отношению к другим валютам. Но этого не произошло, значит "мёртвому припарки не помогают".
altnec
Центробанк выждал, как и положено, одобрения бюджета, определился с количеством требуемой деревянной массы рублей и с конечными получателями валюты.
Теперь при любом раскладе Набиуллина может смело "уйти", механизм запущен.
***_555
В 2022-м будет 15% или 20?
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