Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% для борьбы с инфляцией

Как сказано в сообщении регулятора, баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели.



Сейчас инфляция складывается выше октябрьского прогноза Центробанка. В октябре-ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен — максимальные за последние шесть лет. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% после 7,4% в сентябре. По данным на 13 декабря, она составила 8,1%, отмечают в ЦБ.



Последний раз ключевая ставка была выше 7,75% в декабре 2017 года.

