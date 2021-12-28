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В Петербурге ищут 8-летнего мальчика. Он пропал на прогулке с бабушкой

Женщина с внуком гуляли в парке Лесотехнической академии.

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Восьмилетний ребёнок пропал в Выборгском районе Петербурга. Его ищут четвёртый час, задействовав волонтёров и полицию.

Заявку о розыске ребёнка 28 декабря опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Из примет пропавшего: голубые глаза, светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост примерно 126 см. Мальчик был в чёрной куртке, такого же цвета штанах, серебристых лыжных ботинках. Варежки, шарф и шапка — серые.

Как рассказал «Фонтанке» отец, его сын потерялся сегодня около 11–12 часов в парке Лесотехнической академии, где гулял вместе с бабушкой. Она продолжает искать внука вместе с волонтёрами, к поискам привлекли полицию. Отец вернулся проверить квартиру, но домой сын не приходил.

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Комментарии (12)

Xodok1
Подозрительно это, про маму ничеготне сказано, только про папу....cherché la femme..
vic_5e4cd1938d1a8
"Мальчик был в чёрной куртке, такого же цвета штанах ..."
Взрослые у нас в большинстве ходят, как на похоронах, любимый цвет любой одежды - чёрный. Уныло и небезопасно. Умудриться ребёнка нарядить во всё чёрное (кроме ботинок), это надо постараться.
Из этой же серии, странная тяга и к авто чёрного цвета.

А с мальчиком, надеюсь, всё будет в порядке. Вопросы к бабушке ...
Alkaline
А телефон, хотя бы простенький, нет возможности подарить 8-летке?
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