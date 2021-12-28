В Петербурге ищут 8-летнего мальчика. Он пропал на прогулке с бабушкой

Восьмилетний ребёнок пропал в Выборгском районе Петербурга. Его ищут четвёртый час, задействовав волонтёров и полицию.
Заявку о розыске ребёнка 28 декабря опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт». Из примет пропавшего: голубые глаза, светло-русые волосы, худощавое телосложение, рост примерно 126 см. Мальчик был в чёрной куртке, такого же цвета штанах, серебристых лыжных ботинках. Варежки, шарф и шапка — серые.
Как рассказал «Фонтанке» отец, его сын потерялся сегодня около 11–12 часов в парке Лесотехнической академии, где гулял вместе с бабушкой. Она продолжает искать внука вместе с волонтёрами, к поискам привлекли полицию. Отец вернулся проверить квартиру, но домой сын не приходил.