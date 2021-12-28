Леонид Парфенов выпустил «НМДНИ» про 2021-й, где вспомнил всё — от самокатов до Моргенштерна

Телеведущий Леонид Парфенов 28 декабря выпустил очередную передачу на своем канале Parfenon, в этот раз «НМДНИ» он посвятил 2021 году и его событиям.



В выпуск, который длится два с половиной часа, попали и штурм Капитолия, и успехи рэперов от Скриптонита до Антохи МС, и отъезд Моргенштерна, многочисленные кинопремьеры актера Юры Борисова и засилье электросамокатов на улицах российских мегаполисов. Конечно, затронуто множество политических тем — кризис в Белоруссии, тюремные пытки, приход талибов к власти в Афганистане и Нобелевская премия Дмитрия Муратова. И ЧП: стрельба в учреждениях, пожары в Якутии и гибель шахтеров в Кузбассе.

