«Мышцы сокращались 30 раз в секунду». Что нам рассказал Дудь о пытках и что услышала власть

Фото: Скриншот видео/youtube.comвДудь Поделиться Поделиться







В день выхода фильма Юрия Дудя «Почему в России пытают?» на сайте pytkam.net вышла новость — нижегородец Леонид Мурский решением Европейского суда по правам человека получит 52 тысячи евро за пытки и издевательства в отделе полиции. «Хотелось бы напомнить, что пять лет назад прокуратура и нижегородские суды сказали нам хором, что все доводы заявителя проверены в полном объеме и нарушений его прав в ходе проверки не выявлено, — говорится в тексте. — Поэтому нам ничего не оставалось, как обратиться в ЕСПЧ. Теперь за ошибки следователей расплачиваться всем нам».

Фильм



История Мурского, которого били и угрожали утопить ради признания в торговле наркотиками, в фильм Дудя не вошла, зато вошли другие. Одна из них — про Алексея Михеева. В документальном проекте говорится, что больше 20 лет назад Михеев с приятелем подвозил двух девушек. В какой-то момент приятель и одна девушка вышли, а Алексей продолжил путь с ее подругой. А потом эта девушка пропала. Михеев тогда работал в ГИБДД, его вызвали на опрос, а приятель вдруг дал показания об изнасиловании и убийстве. Михеев все отрицал. Тогда, описывается в фильме, его усадили на стул, к ушам прикрепили клеммы. «Все мышцы сокращались со скоростью 30 раз в секунду», — рассказывает он Дудю. Михеев подписал и «собственное» признание, и еще несколько «глухарей». Пытали током 10 дней, до тех пор, пока он не выпрыгнул из окна, сломав позвоночник. Вскоре та самая девушка нашлась, опровергнув убийство и изнасилование. Сегодня Михеев инвалид, в уборную ходит по часам, живет с мамой на ее и свою пенсию. ЕСПЧ присудил компенсацию в 250 тысяч евро. Огромные деньги, но все ушло на лечение. Из Страсбурга советовали разобраться «во избежание» — на злополучные окна просто повесили решетки.



Второй эпизод в фильме — о четырех жителях Анапы, которых в 2015 году обвинили в разбойном нападении и привезли в отдел. Дальше — противогазы на голову, связанные руки, избиение и ток, дубинка в анальном отверстии. Дело в отношении полицейских отказывались возбуждать 11 раз, потом четырежды приостанавливали. Сейчас обжалуется пятое постановление о его прекращении. У всех четверых, утверждают герои истории, есть алиби, но их дело довели до суда, заседания проходят раз в месяц, больше пяти лет все они ограничены разными мерами пресечения, кто-то почти два года провел в изоляторе.



Третий герой Юрия Дудя, Владислав Воробьев, обратился к правозащитникам два года назад. По его словам, полицейские подошли к нему у дома, забрали в отдел и обвинили в поджоге машин. Руки зафиксировали наручниками за спиной, рассказывает он журналисту, ноги сложили крест на крест и перемотали буксировочным тросом, затем «запинали» их под него. «Я оказался в так называемой позе лотоса. У них это называется «смотреть телевизор», — вспоминает Воробьев. И продолжает: с него стянули штаны, под угрозой изнасилования дубинкой заставили признаться в серии поджогов. На избрании меры пресечения он рассказал свою версию, его не стали отправлять в СИЗО. Воробьев до сих пор не может понять, почему пришли именно к нему. Официально следствие считает, что травмы Воробьев получил лишь потому, что сопротивлялся. Дело о пытках не возбуждено, решение об отказе обжаловано.

Один из главных спикеров в фильме — правозащитник Игорь Каляпин. По его словам, за 20 лет было возбуждено около сотни дел о пытках в отделах, СИЗО и прочих местах, по ним прошло более 150 обвиняемых сотрудников. «В большинстве случаев полицейские говорят, что никого не били, никого не пытали. А те, кто соглашается с обвинением, они свои действия объясняют следующим образом: чаще всего это то самое психическое и нервное изможденное состояние, которое полицейские просто вымещают на жертвах», — объясняет юрист Сергей Бабинец. Один сотрудник на вопрос суда, зачем он издевался над задержанным, ответил прямо: «В целях повышения раскрываемости преступлений».



Не фильм



В Уголовном кодексе есть статья 302 «Принуждение к даче показаний», но правоприменение по ней ничтожно. Полицейское насилие, как правило, квалифицируется как превышение должностных полномочий — ст. 286 УК РФ. В 2019 году Невский районный суд признал пытки в 70-м отделе полиции. Из шести обвиняемых реальные сроки получили двое. По версии следствия, задержанного по наркостатье били электрошокером и прижигали сигаретой. Обвинение указывало тот же самый мотив — полицейские действовали «в целях повышения показателей работы 70-го отдела полиции».

Игорь Каляпин входит в Совет по правам человека при президенте России, а значит, имел возможность рассказывать главе государства о том, что творится в отделах. 9 декабря этой же возможностью на совещании Путина с членами СПЧ воспользовалась уже журналист Ева Меркачёва. Она привела в пример колонию в Иркутской области, где потерпевшие по делу о насилии со стороны ФСИН одновременно проходят подозреваемыми из-за бунта: «все активисты прекрасно себя чувствуют, получили отличные характеристики и освободились». Глобально Путин согласился: как еще трактовать фразы «нужны системные меры» и «что тут комментировать, вы все правильно говорите». В тот же день стало известно, что начальник ГУФСИН по Иркутской области Леонид Сагалаков, которого заключенные обвиняли в угрозах изнасилованием, получил звание генерал-майора.



kremlin.ru

Меркачева также напомнила, что по ратифицированной в 1987 году Конвенции ООН в российском Уголовном кодексе должна быть отдельная статья — «Пытки». Президент заверил докладчика, что Совет Федерации начал работу по внесению изменений в законодательство, чтобы «закрепить понятие состава преступления». «Такая работа идет. Во всяком случае, она в Совфеде поднята и над этим работают», — заявил Путин. Между тем фильм Юрия Дудя продолжал набирать просмотры, за полтора дня — почти пять миллионов. В комментариях, в основном, удивление, если не шок, выраженные нецензурно.

Тема пыток и до выхода фильма обсуждалась очень широко, в первую очередь, из-за материалов, которые выкладывает проект Gulagu.net. Правозащитникам удалось получить архив ФСИН и показать видео с пытками и изнасилованиями в колониях и тюремных больницах. Вскоре после этого был отправлен в отставку глава ФСИН. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин поблагодарил Дудя за фильм.

Зато не поблагодарили с другой стороны, в Twitter оперативно пришли защитники системы. Комментарии о том, что работа правоохранительных органов эмоционально сложна, и вообще, Следком уже давно все пресек, появляются под всеми записями со ссылкой на ролик. BBC написал, что большинство из них написаны ботами.



Телеграм-канал «Кремлевская прачка» сообщил подписчикам, что в фильме содержится недостоверная информация, хотя тут же автор послания уточняет, что построен он на случаях, за которые виновники понесли наказание. Антон Красовский с государственного RT призвал на помощь главу Чечни: «Почему в России пытают, — интересуется этот гражданин. Его видимо особенно запытали. На дыбе [блин] висит барахтается. Господи, как же [надоел] этот либеральный вой. Рамзан приди, порядок наведи!». По его мнению, пыток в поволжской колонии не было, а «Россия сделала то, что должна была сделать, — насилием прекратила насилие».

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

