Глава иркутского ГУФСИН Сагалаков получил звание генерал-майора. Заключенные обвиняли его в применении пыток

Начальнику ГУФСИН по Иркутской области Леониду Сагалакову присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Сагалаков работает в органах уголовно-исполнительной системы с 1994 года. В марте 2020-го он был назначен главой ГУФСИН по Иркутской области. Спустя месяц, в апреле, заключенные ИК № 15 в Ангарске подняли бунт. Беспорядки удалось подавить силами спецназа. По данным издания «Тайга.Инфо», во время спецоперации Сагалаков угрожал заключенным изнасилованием.
Как пишет «Новая газета», многие участники бунта позже жаловались на пытки. Потерпевшими признали 17 заключенных.
9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Совфед готовит изменения в законодательство по теме пыток. По его словам, в этом вопросе нужны системные меры.