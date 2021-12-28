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В Кузбассе откроют памятник погибшим на «Листвяжной»

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Памятник 46 шахтерам и пяти горноспасателям, погибшим в результате аварии на шахте «Листвяжная», появится в Кузбассе. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

По его словам, место установки монумента определят вместе с родственниками жертв трагедии.

Ранее стало известно, что в Кузбассе после взрыва на «Листвяжной» решили ввести клятву горняка. Шахтеры должны пообещать честно и добросовестно исполнять обязанности, стремиться к созданию максимально безопасных условий труда, не допускать скрытие аварий и несчастных случаев.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, погибли 46 горняков и пять горноспасателей, пострадавших — десятки. Поисковые работы закончились только 13 декабря. Шахтёры и их родственники рассказывали о многочисленных нарушениях и работе в условиях высокого содержания метана в воздухе.

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на «Листвяжной». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.

Суд отправил под стражу председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаила Федяева, гендиректора компании Геннадия Алексеева и технического директора Антона Якутова, главного инженера шахты Анатолия Лобанова, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова, начальника участка Сергея Герасименка, инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина.

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