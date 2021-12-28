В Кузбассе откроют памятник погибшим на «Листвяжной»

Памятник 46 шахтерам и пяти горноспасателям, погибшим в результате аварии на шахте «Листвяжная», появится в Кузбассе. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.



По его словам, место установки монумента определят вместе с родственниками жертв трагедии.



Ранее стало известно, что в Кузбассе после взрыва на «Листвяжной» решили ввести клятву горняка. Шахтеры должны пообещать честно и добросовестно исполнять обязанности, стремиться к созданию максимально безопасных условий труда, не допускать скрытие аварий и несчастных случаев.

