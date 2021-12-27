Скончался создатель «морских котиков» США Ричард Марсинко

Первый офицер, командовавший легендарным подразделением американских «морских котиков» (спецназ ВМС) Ричард Марсинко скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщили родные военного.

«Прошлой ночью в рождественский вечер (25 декабря) мы потеряли героя… отставного командира спецназа ВМС, моего отца Ричарда Марсинко. Его наследие будет жить вечно. Он был настоящей легендой…», — написал 27 декабря в Twitter сын Марсинко Мэтт.

Марсинко возглавил созданный им отряд SEAL Team Six и командовал им три года (1980–1983). Написал ставшую бестселлером автобиографию Rogue Warrior («Воин-разбойник»).