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Минюст РФ включил в реестр иноагентов ЛГБТ-организации из Петербурга и Краснодара

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Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, организации из Петербурга и Краснодара.

Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства 24 декабря, в перечень вошли ИГ ЛГБТ+ «Реверс»*, созданная в 2015 году, и петербургская ЛГБТ-группа «Выход»*, существующая с 2008 года.

В качестве цели деятельности первое объединение указывает защиту прав и интересов представителей ЛГБТ-сообщества, преодоление дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, популяризации здорового образа жизни, а также информационную, культурную деятельность и содействие распространению ценности демократии и прав человека.

Петербургская организация в свою очередь выступает за «признание государством и обществом человеческого достоинства и равных прав и каждого вне зависимости от сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности».

*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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Комментарии (6)

Dazdraperma
РЕВЕРС и ВЫХОД. Какие все-таки, они изобретательные фантазеры.
Артист ритуальных услуг
Ну теперь мороженку-то с радугой разрешат? :)
Денеб
Ударим радугой по скрепам!
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