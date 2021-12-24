Минюст РФ включил в реестр иноагентов ЛГБТ-организации из Петербурга и Краснодара

Министерство юстиции Российской Федерации включило в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, организации из Петербурга и Краснодара.



Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства 24 декабря, в перечень вошли ИГ ЛГБТ+ «Реверс»*, созданная в 2015 году, и петербургская ЛГБТ-группа «Выход»*, существующая с 2008 года.

В качестве цели деятельности первое объединение указывает защиту прав и интересов представителей ЛГБТ-сообщества, преодоление дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, популяризации здорового образа жизни, а также информационную, культурную деятельность и содействие распространению ценности демократии и прав человека.