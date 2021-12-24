Самолет из Пулково уже более трех часов не может улететь в Домодедово. Мешает буян на борту

«У нас весело. Сначала оказалось, что нет антиобледенительной жидкости, мы два часа сидели в самолете. Только поехали, мужик начал буянить, опять вернулись», — рассказал очевидец «Фонтанке» 24 декабря.



Мужчина добавил, что судно должно было взлететь в 16:10. Сейчас, по его словам, дебошира до сих пор пытаются вывести из салона — часть людей заступается за него, препятствуя выпровождению.