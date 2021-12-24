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Самолет из Пулково уже более трех часов не может улететь в Домодедово. Мешает буян на борту

Пассажиры рейса U660 авиакомпании «Уральские авиалинии» уже более трех часов не могут отправиться из Пулково в московское Домодедово. Сначала путешественников удерживали на земле из-за отсутствия антиобледенительной жидкости, позже проблем добавил чрезвычайно громкий гражданин.

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«У нас весело. Сначала оказалось, что нет антиобледенительной жидкости, мы два часа сидели в самолете. Только поехали, мужик начал буянить, опять вернулись», — рассказал очевидец «Фонтанке» 24 декабря.

Мужчина добавил, что судно должно было взлететь в 16:10. Сейчас, по его словам, дебошира до сих пор пытаются вывести из салона — часть людей заступается за него, препятствуя выпровождению.

читатель «Фонтанки»

В пресс-службе транспортной полиции «Фонтанке» сообщили, что информации о буяне на борту пока не поступало.

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Комментарии (8)

Денеб
Особенности национальных авиаперелётов.... Сюжет для нового комического блокбастера....
Pilat
Уральские авиалинии?
Свят, свят, свят....чур меня.
Starman
Как-то боязно зимой летать после этих историй про экономию на дорогостоящих антиобледенителях. На небольшие расстояния спокойнее и комфортнее на поезде.
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