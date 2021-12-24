Гостей Рождественской ярмарки угостят блинным пирогом весом полтонны

Традиционное угощение, которым сеть радует жителей и гостей Северной столицы с 2014 года, начнут готовить в 10 часов утра. Несколько часов на глазах у посетителей Рождественской ярмарки будут творить гигантское угощение. На сборку пирога уйдет 3000 свежих блинов, 75 кг мягкой карамели и 65 кг бананов.



Чтобы гости не замерзли и не заскучали, «Теремок» организует интерактивную развлекательную программу. А после того, как новогодний подарок будет готов, его торжественно разрежут и бесплатно раздадут всем желающим. Представители компании сообщили, что лакомства хватит примерно на 3 тысячи человек.