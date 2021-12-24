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Гостей Рождественской ярмарки угостят блинным пирогом весом полтонны

25 декабря мастера-блинопёки сети ресторанов домашней кухни «Теремок» соберут на Манежной площади лакомство из блинов диаметром 1,5 метра.

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Фото предоставлено пресс-службой сети "Теремок"
Фото предоставлено пресс-службой сети "Теремок"
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Традиционное угощение, которым сеть радует жителей и гостей Северной столицы с 2014 года, начнут готовить в 10 часов утра. Несколько часов на глазах у посетителей Рождественской ярмарки будут творить гигантское угощение. На сборку пирога уйдет 3000 свежих блинов, 75 кг мягкой карамели и 65 кг бананов.

Чтобы гости не замерзли и не заскучали, «Теремок» организует интерактивную развлекательную программу. А после того, как новогодний подарок будет готов, его торжественно разрежут и бесплатно раздадут всем желающим. Представители компании сообщили, что лакомства хватит примерно на 3 тысячи человек.

Фото предоставлено пресс-службой сети "Теремок"
Фото предоставлено пресс-службой сети "Теремок"
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«Уходящий год был весьма непростым, и мы хотим по доброй традиции порадовать петербуржцев и туристов, которые смогли выбраться в наш город на новогодние праздники. Пусть блинный пирог, который мы всегда готовим с большой любовью и от чистого сердца, подарит каждому посетителю Рождественской ярмарки хорошее настроение и веру в чудо. И пусть то самое заветное и желанное чудо непременно случится с каждым в 2022 году», – сказал генеральный директор компании «Теремок» в Санкт-Петербурге Виталий Свидовский.

Новости компаний

Фото предоставлено пресс-службой сети "Теремок"
Фото предоставлено пресс-службой сети "Теремок"
Фото предоставлено пресс-службой сети "Теремок"
Фото предоставлено пресс-службой сети "Теремок"

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