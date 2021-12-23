Главу Щучьего вызвали в СКР из-за подозрений в незаконной рубке новогодней ели для города

В Курганской области разгорелся скандал вокруг новогодней ели для городской площади в Щучьем. Жители заподозрили администрацию в попытке спилить елку на аллее памяти погибшим в Великой Отечественной войне и в том, что установленная в городе ель была срублена незаконно. Чиновники обвинения отрицают. Разобраться в деле должны следователи.

Как сообщает 23 декабря Znak.com, ссылаясь на имеющийся в распоряжении издания запрос следственного отдела в мэрию Щучьего, межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курганской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). В запросе содержится просьба к главе Щучьего Юрию Дорошенко и его первому заместителю Сергею Белову явиться в ведомство для прояснения ситуации с рубкой ели для новогоднего городка.

На минувшей неделе в пабликах Щучьего в «ВКонтакте» появилось видео, на котором местная предпринимательница рассказывает, что администрация муниципалитета пригнала технику на территорию старого завода противопожарного машиностроения, чтобы спилить там ель для городской площади. По ее словам, еловая аллея, на которую якобы покусились чиновники, была посажена много лет назад в память о погибших во время Великой Отечественной войны работниках завода.

«Пришел транспорт: кран, трактор. Мы вышли и спрашиваем: «Почему вы находитесь на нашей территории?» Они пояснили, что приехали вырубать ель. Мы вышли всей толпой и отстояли нашу ель. Позже приехала прокуратура, с нами переговорила. Мы объяснили, что отстояли ель», — заявила изданию дочь автора видео Мария. В администрации Щучьего в свою очередь утверждали, что информация о спиле ели у завода ППМ не соответствует действительности, и новогоднее дерево для городской площади спилили 15 декабря в Щучанском питомнике. В качестве доказательства были опубликованы видео, как дерево пилят, везут и устанавливают на площади. По словам Сергея Белова, администрация изначально договорилась с лесничеством, там обозначили место, где ель и срубили.