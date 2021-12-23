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Песня британского музыканта, в которую он не верил, побила рекорд популярности на Spotify

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Песня Эда Ширана «Shape of You» стала самой прослушиваемой песней в истории Spotify. 22 декабря в соцсетях международного аудиостриминга объявили, что композицию прослушали более 3 миллиардов раз. На опубликованном видео исполнитель хита Эд Ширан рассказывает о том, что этой песне предрекали большое будущее, а он не верил в ее успех.

Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC0C-w0YjGpqDXGB8IHb662A" target="_blank" class="io-leave-page _">Ed Sheeran</a>/YouTube

Отметку в миллиард прослушиваний на сервисе достигли около двухсот песен разных исполнителей. В первой десятке — песни Дрейка, Джастина Бибера и Мэрайи Кэри.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о самых популярных у зарубежных слушателей Spotify российских музыкантах. У Чайковского оказался неожиданный соперник.

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