Песня британского музыканта, в которую он не верил, побила рекорд популярности на Spotify

Песня Эда Ширана «Shape of You» стала самой прослушиваемой песней в истории Spotify. 22 декабря в соцсетях международного аудиостриминга объявили, что композицию прослушали более 3 миллиардов раз. На опубликованном видео исполнитель хита Эд Ширан рассказывает о том, что этой песне предрекали большое будущее, а он не верил в ее успех.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC0C-w0YjGpqDXGB8IHb662A" target="_blank" class="io-leave-page _">Ed Sheeran</a>/YouTube
Отметку в миллиард прослушиваний на сервисе достигли около двухсот песен разных исполнителей. В первой десятке — песни Дрейка, Джастина Бибера и Мэрайи Кэри.
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