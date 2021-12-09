Spotify назвал самых популярных за рубежом российских музыкантов. У Чайковского неожиданный соперник

Российское подразделение международного аудиостриминга Spotify опубликовало 9 декабря рейтинг самых популярных за рубежом российских музыкантов за 2021 год.



Из всей российской музыки зарубежные пользователи Spotify чаще всего в уходящем году слушали произведения Чайковского. При этом второе место в рейтинге занял поп-дуэт братьев Rauf & Faik, а третье — Моргенштерн, лидер прослушиваний на Spotify в России.



Кроме Чайковского, традиционно любимого во всем мире, в рейтинге оказался еще один классик — седьмое место по популярности у зарубежных слушателей занял Сергей Рахманинов.

