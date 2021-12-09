Spotify назвал самых популярных за рубежом российских музыкантов. У Чайковского неожиданный соперник

Российское подразделение международного аудиостриминга Spotify опубликовало 9 декабря рейтинг самых популярных за рубежом российских музыкантов за 2021 год.
Из всей российской музыки зарубежные пользователи Spotify чаще всего в уходящем году слушали произведения Чайковского. При этом второе место в рейтинге занял поп-дуэт братьев Rauf & Faik, а третье — Моргенштерн, лидер прослушиваний на Spotify в России.
Кроме Чайковского, традиционно любимого во всем мире, в рейтинге оказался еще один классик — седьмое место по популярности у зарубежных слушателей занял Сергей Рахманинов.
Рауф и Фаик Мирзаевы из Ижевска завоевали первую популярность в 2019 году, попав в топ исполнителей VK. Они сами пишут свои песни на русском и английском языках. Их романтический хит «Детство» насчитывает сегодня более 120 миллионов просмотров на YouTube.
Ранее «Фонтанка» рассказала о том, какую музыку слушали россияне в 2021 году. Наибольшей популярностью у отечественных клиентов Spotify пользовались исполнители музыки в жанре рэп.