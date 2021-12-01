Spotify рассказал, что слушают россияне в 2021 году

Международный аудиостриминговый сервис Spotify подвел итоги года. Рейтинг самых популярных исполнителей, которых чаще всего слушали в России в 2021, опубликовала 1 декабря «Афиша Daily».



В Spotify проанализировали активность российских пользователей с 1 января по 27 ноября 2021 года и пришли к выводу, что самой большой популярностью у них пользуется музыка в жанре рэп. Кроме того, слушатели предпочитают песни на русском языке. За русским рэпом по популярности следуют зарубежный рэп, иностранная и русскоязычная поп-музыка и русская альтернативная поп-музыка.

