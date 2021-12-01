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Spotify рассказал, что слушают россияне в 2021 году

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Международный аудиостриминговый сервис Spotify подвел итоги года. Рейтинг самых популярных исполнителей, которых чаще всего слушали в России в 2021, опубликовала 1 декабря «Афиша Daily».

В Spotify проанализировали активность российских пользователей с 1 января по 27 ноября 2021 года и пришли к выводу, что самой большой популярностью у них пользуется музыка в жанре рэп. Кроме того, слушатели предпочитают песни на русском языке. За русским рэпом по популярности следуют зарубежный рэп, иностранная и русскоязычная поп-музыка и русская альтернативная поп-музыка.

Первое место в рейтинге отечественных исполнителей занял Моргенштерн, на втором месте — Скриптонит, на третьем — Kizaru. Замыкают пятерку дуэт Miyagi & Andy Panda и исполнитель Big Baby Tape. Самыми популярными российскими треками стали Cristal & МОЁТ (Моргенштерн), «Дежавю» (Kizaru) и «Патрон» (Miyagi & Andy Panda).

Что касается мировых трендов, то в рейтинге Spotify второй год подряд лидирует пуэрториканский реггетон-певец Bad Bunny, второе место занимает американская певица Тейлор Свифт, а третье — южнокорейская группа BTS. Также в пятерку лидеров вошли рэпер Drake и Джастин Бибер.

Первое и второе место в рейтинге самых популярных в мире песен заняли композиции американской певицы Оливии Родриго — Drivers License и Good 4 U. На третьем месте песня Montero рэп-исполнителя Lil Nas X, совместный трек Stay австралийского рэпера the Kid Laroi и Джастина Бибера, а также Levitating певицы Дуа Липы.

Сервис Spotify начал работать в мире в 2008 году, в Россию пришел летом 2020 года. На сегодняшний день Spotify пользуются более 381 млн пользователей в 178 странах мира.

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Комментарии (3)

Денеб
Каково время, такова и музыка! Одним словом, блевотина.....
266767188
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Certain_Friend
Аудитория до 18 лет?!
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