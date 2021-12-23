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Huawei покупает бизнес-центр на Петроградке

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Китайский производитель электроники Huawei выкупает деловой центр «Кантемировский» в Петроградском районе Петербурга. Эксперты оценивают сделку в 5 млрд рублей.

Как пишет 23 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости, компания ищет место под размещение своего центра исследований и разработки. СМИ сообщали, что изначально она планировала купить бизнес-центр в Москве, но сделка так и не состоялась.

Площадь «Кантемировского» — 50 тыс. кв. м. Эксперты полагают, что компания может выкупить его за 5 млрд рублей. Размещение центра исследований и разработки в Петербурге даст городу новые рабочие места, а компания сможет получить определенные послабления и налоговые льготы.

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Комментарии (5)

So1nishko
Не очень понятно зачем им БЦ. Чем-то работники работающие в удалённом формате не устраивают? Если вот прям нужны российские работники.
spb7771250
Российское руководство, по моему мнению, ошибочно (мб даже преступно ошибочно) оценивает риски такой дружбы и столь тесного сотрудничества с Китаем. Мягко выражаясь.
angel of death
а где размещены вакансии? если есть конкурентоспособная зар.плата и график не 6/1 и не 7/0 по 12 часов - то готов рассмотреть =Р
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