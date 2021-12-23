Huawei покупает бизнес-центр на Петроградке

Китайский производитель электроники Huawei выкупает деловой центр «Кантемировский» в Петроградском районе Петербурга. Эксперты оценивают сделку в 5 млрд рублей.



Как пишет 23 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости, компания ищет место под размещение своего центра исследований и разработки. СМИ сообщали, что изначально она планировала купить бизнес-центр в Москве, но сделка так и не состоялась.



Площадь «Кантемировского» — 50 тыс. кв. м. Эксперты полагают, что компания может выкупить его за 5 млрд рублей. Размещение центра исследований и разработки в Петербурге даст городу новые рабочие места, а компания сможет получить определенные послабления и налоговые льготы.

