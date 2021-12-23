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Полиция изъяла целый арсенал у «чёрного копателя» из Петербурга. Рвануть могло по двум адресам

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В рамках уголовного дела о незаконном обороте оружия петербургская полиция и бойцы СОБРа провели накануне обыск по месту проживания 50-летнего горожанина.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, в квартире на улице Бурцева, 3, были найдены и осмотрены взрывотехниками ОМОНа ведра и банки с порохом, различные части от винтовок Мосина, самозарядной винтовки Токарева и «Маузера». Кроме того, изъяты корпуса гранат, почти килограмм тротила, артиллерийские снаряды, патроны, взрыватели и детонаторы.

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Силовики также посетили домик в деревне Старые Мёдуши в Ломоносовском районе, там отыскали мины, гранаты, различные тротиловые шашки, более тысячи патронов. Список изъятого не уместился на двух листах формата А4. «Эхо войны» было отправлено на экспертизу, которая показала, что как минимум патроны для стрельбы пригодны. Всё ясно и с порохом, который относится к категории взрывчатых веществ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям.

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Комментарии (7)

Вотэтода
Еще 30 лет назад, в свободном доступе в подвалах форта Красная Горка лежали тонны арт. пороха. И не только пороха. Но, порох регулярно таскался нами оттуда в исключительно познавательных и образовательных целях - сжигание в кострах и запуск самодельных ракет на пороховых двигателях. И как не поубивались тогда, фиг его знает )))
AlBerkut
'тротиловые, буровые и толовые шашки,' - круто!
Кто-нибудь объяснит мне разницу между тротиловыми шашками и толовыми?
И что это за зверь такой, буровые шашки? 🤔
angel of death
а сколько этого говна лежит в лесах Лен.Области - и никому нет никакого дела.... хотя давно бы могли взять всех сапёров и каждое лето отправлять их прочёсывать квадрат за квадратом - за 20 лет могли бы достаточное кол-во выкопать и уничтожить, чтобы за грибами стало ходить безопаснее..
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