FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге откроют интерактивную экспозицию об эволюции фототехники

0
Печать

Росфото обновится к лету. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения культуры, ориентировочно к августу, когда музей будет отмечать 20-летие, там откроется новая интерактивная постоянная экспозиция. Она расскажет об истории эволюции фотографических техник.

В частности, посетителям покажут в действии камеру-обскуру и ранние фотографические процессы, модель старинной фотокамеры, стереоснимки и интерактивную «красную комнату», которая наглядно объяснит принципы фотопечати.

ПоделитьсяПоделиться

Смотреть постоянную экспозицию и временные выставки можно будет за один визит, не выходя на улицу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний