В Петербурге откроют интерактивную экспозицию об эволюции фототехники

Росфото обновится к лету. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения культуры, ориентировочно к августу, когда музей будет отмечать 20-летие, там откроется новая интерактивная постоянная экспозиция. Она расскажет об истории эволюции фотографических техник.



В частности, посетителям покажут в действии камеру-обскуру и ранние фотографические процессы, модель старинной фотокамеры, стереоснимки и интерактивную «красную комнату», которая наглядно объяснит принципы фотопечати.

