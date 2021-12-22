Медведица в пальто. В Царском селе вывесили на елку подлинные игрушки начала прошлого века

В Царском селе возобновили традицию украшения новогодней елки в Александровском дворце. На живую ель, установленную 22 декабря в Палисандровой гостиной, повесили свыше 40 подлинных игрушек начала XX века из коллекции музея.

Среди тех, кто расположился на ветках, — слон, медведь, лошади, рыбы, лисица, лось, ангел, шкатулки, корзинки и башмачок. Елку экскурсантам будут показывать до конца новогодних каникул, рассказывая, как отмечали Рождество в семье Николая II.



В ГМЗ «Царское Село» напоминают, что семья Николая II отмечала новогодние праздники именно в Александровском дворце, — он был резиденцией, где жили круглый год с 1905 по 1917 годы. А впервые семья здесь отметила Рождество еще в 1895 году.

