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Медведица в пальто. В Царском селе вывесили на елку подлинные игрушки начала прошлого века

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В Царском селе возобновили традицию украшения новогодней елки в Александровском дворце. На живую ель, установленную 22 декабря в Палисандровой гостиной, повесили свыше 40 подлинных игрушек начала XX века из коллекции музея.

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Среди тех, кто расположился на ветках, — слон, медведь, лошади, рыбы, лисица, лось, ангел, шкатулки, корзинки и башмачок. Елку экскурсантам будут показывать до конца новогодних каникул, рассказывая, как отмечали Рождество в семье Николая II.

В ГМЗ «Царское Село» напоминают, что семья Николая II отмечала новогодние праздники именно в Александровском дворце, — он был резиденцией, где жили круглый год с 1905 по 1917 годы. А впервые семья здесь отметила Рождество еще в 1895 году.

«По воспоминаниям очевидцев, во дворце устанавливали не менее восьми ёлок, и в оформлении каждой из них принимала участие сама императрица Александра Фёдоровна. Она же выбирала подарки и для всего окружения, включая лакеев, поваров и истопников. После появления в семье детей для них и их няни устанавливали отдельную ёлку», — рассказывают в музее.

Первые 13 интерьеров Александровского дворца открылись для посетителей после реставрации в августе 2021 года.

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