Немецкий телеканал Russia Today отключили от спутникового вещания в ЕС

Только что созданный немецкоязычный телеканал RT DE исключён из спутниковой трансляции в ЕС. Об этом 22 декабря сообщает «Интерфакс».

«Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве», — цитирует информагентство сообщение RT.

В медиа Маргариты Симоньян утверждают, что «действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать». RT готовится к оспариванию отключения от спутника в судебном порядке.



главред RT Маргарита Симоньян Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







Вещание RT DE было запущено 16 декабря. В тот же день видеохостинг YouTube удалил канал RT auf Sendung, где транслировался прямой эфир RT DE. Блокировка YouTube-аккаунтов RT происходит не в первый раз. В поддержку государственного медиа после блокировок МИД РФ высказывался ещё в сентябре 2021 года.

«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна — заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», — подчеркивалось в осеннем заявлении МИД РФ.

В Google официально объяснили, что блокировка вызвана видео с дезинформацией о коронавирусе.

В защиту RT выступал и Роскомнадзор, который потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу RT DE — RT auf Sendung. При этом в ведомстве Липова пригрозили блокировкой видеохостинга в РФ.

«У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых говорится о том, что разрешено на платформе. Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений», — заявили в Google «Интерфаксу».



«До недавнего времени у нас преобладала все-таки убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры, — прокомментировал отключение RT DE от спутника глава МИД России Сергей Лавров (цитата по «Интерфаксу»). — Но вы знаете, что, как и в случае обеспечения российской безопасности, всякому терпению есть предел. Поэтому я не исключаю, что если эта неприемлемая ситуация будет продолжаться, то мы вынуждены будем отвечать».

