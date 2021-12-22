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Волгоградец, который поджег бывшую в качестве проверки на нечисть, отправится в колонию

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Житель Волгоградской области, который устроил бывшей девушке тест на ведьмовство, проведет в колонии 2,5 года. Такое наказание он получил за поджог человека, сообщает 22 декабря пресс-служба судов региона.

В мае участники трагической сцены выпивали дома у 40-летнего виновника в поселке Новоаннинский. Экс-возлюбленная отказалась возобновить отношения, вспыхнула ссора, а затем мужчина обратил внимание на странно горящие в темноте глаза собутыльницы.

Нужно было проверить, не ведьма ли она, и было решено выяснить это с помощью огня. Мужчина облил подругу бензином и поджег зажигалкой, чтобы посмотреть, загорится она или нет.

Горящую пришлось поливать водой. Когда ее удалось потушить, мужчина уложил пострадавшую в кровать и обработал ожоги мазью. Женщина уснула, но утром ей стало хуже, и ее подруга вызвала скорую.

Охотника на нечисть признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с мучениями для потерпевшего. Пострадавшая указала, что ущерб ей полностью возместили, и мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам заключения в колонии общего режима.

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Комментарии (3)

AKM
Но вообще налицо дикая необразованность: ведь известно, что ведьмы не тонут, но горят (почему их и сжигают на кострах). Тест некорректный, чтобы испытать, надо было топить, но не поджигать.
AKM
Облил человека бензином и поджег - 2,5 года. Бросил пластиковый стаканчик - - -
Урус-Баши
Результат веры в гороскопы, сурков-предсказателей, приворот, астрологию, снятие порчи и прочий маразм, который появился в конце 80-х вместе глобами и процветает на ТВ до сих пор. Докатились до сжигания ведьм. Инквиц.
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