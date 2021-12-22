Волгоградец, который поджег бывшую в качестве проверки на нечисть, отправится в колонию

Житель Волгоградской области, который устроил бывшей девушке тест на ведьмовство, проведет в колонии 2,5 года. Такое наказание он получил за поджог человека, сообщает 22 декабря пресс-служба судов региона.



В мае участники трагической сцены выпивали дома у 40-летнего виновника в поселке Новоаннинский. Экс-возлюбленная отказалась возобновить отношения, вспыхнула ссора, а затем мужчина обратил внимание на странно горящие в темноте глаза собутыльницы.



Нужно было проверить, не ведьма ли она, и было решено выяснить это с помощью огня. Мужчина облил подругу бензином и поджег зажигалкой, чтобы посмотреть, загорится она или нет.

