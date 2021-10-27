FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
69.55р80.70р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Решил проверить, ведьма ли она». Житель Волгоградской области поджег бывшую, потому что у нее светились глаза в темноте

Жителя Волгоградской области подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью бывшей сожительницы

1
Печать

«Светящиеся в темноте глаза» бывшей девушки заставили жителя Волгоградской области заподозрить неладное. Ему придется отвечать за поджог человека, сообщает 27 октября пресс-служба региональных судов.

По версии следствия, в мае участники трагической сцены выпивали дома у 40-летнего подозреваемого в поселке Новоаннинский. Экс-возлюбленная отказалась возобновить отношения, вспыхнула ссора, а затем мужчина обратил внимание на странно горящие в темноте глаза собутыльницы.

Нужно было проверить, не ведьма ли она, и мужчина решил выяснить это с помощью огня. Он облил женщину бензином и поджег зажигалкой, чтобы посмотреть, загорится она или нет.

Горящую пришлось поливать водой. Когда ее удалось потушить, мужчина уложил пострадавшую в кровать и обработал ожоги мазью. Женщина уснула, но утром ей стало хуже, и ее подруга вызвала скорую.

Бывшую девушку подозреваемого увезли в ожоговый центр, а ему самому грозит лишение свободы сроком до 10 лет — по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний