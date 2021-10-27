«Решил проверить, ведьма ли она». Житель Волгоградской области поджег бывшую, потому что у нее светились глаза в темноте

«Светящиеся в темноте глаза» бывшей девушки заставили жителя Волгоградской области заподозрить неладное. Ему придется отвечать за поджог человека, сообщает 27 октября пресс-служба региональных судов.



По версии следствия, в мае участники трагической сцены выпивали дома у 40-летнего подозреваемого в поселке Новоаннинский. Экс-возлюбленная отказалась возобновить отношения, вспыхнула ссора, а затем мужчина обратил внимание на странно горящие в темноте глаза собутыльницы.



Нужно было проверить, не ведьма ли она, и мужчина решил выяснить это с помощью огня. Он облил женщину бензином и поджег зажигалкой, чтобы посмотреть, загорится она или нет.

