Мясо, но не мясо. В Петербург привезли удивительные бургеры

Фото: предоставлено пресс-службой компании «ЭФКО» Поделиться Поделиться







Петербург стал завершающей точкой «зеленого маршрута» Hiburger Tour, который включал Казань, Нижний Новгород, Тулу и Москву. Как оказалось, в нашем городе есть немало желающих попробовать бургер с растительной котлетой: к фудтраку даже выстроилась очередь. Всего же посетители съели более тысячи хайбургеров.

Какое же впечатление произвели растительные бургеры на горожан? Организаторы пригласили их поделиться ощущениями во время импровизированного конкурса. «Пахнет очень вкусно, как обычный бургер. Большой ломтик сыра, толстая котлета. Выглядит так, как будто ею можно насытиться на несколько дней. Когда ешь, чувствуешь все вкусы: и сыр, и соус, и мясо. Он вообще не отличатся от обычного, но выглядит менее жирным. Соус удачно подобран, что в бургерах не всегда бывает», — сказала одна из участниц.



На дегустацию приглашали веганов и вегетарианцев, флекситарианцев и сторонников ответственного потребления. Но, пожалуй, большинство гостей составили те, кому было просто любопытно попробовать альтернативный стрит-фуд.



Фото: предоставлено пресс-службой компании «ЭФКО» Фото: предоставлено пресс-службой компании «ЭФКО» Фото: предоставлено пресс-службой компании «ЭФКО» Поделиться Поделиться







Студенты Елисей и Даша выбрались в «Никольские ряды» по подсказке любимого блогера. «Мой брат и его девушка — веганы, так что я уже ел растительное мясо, и оно мне не нравилось. Явно чувствовалось, что это имитация, — признался молодой человек. — Поэтому мне было интересно сравнить. Мясо в хайбургере очень хорошо сделано: реально сложно отличить от настоящего». «У нас мало веганских мест, и искать их приходится в каких-то непонятных дворах, так что такие фудтраки пользовались бы спросом», — заметила девушка.

Катерина, педагог и мама в декрете, пришла на дегустацию со всей семьей. Впечатления — исключительно позитивные. «В первый раз едим растительное мясо. И ребенок заценил, и мне понравилось, и муж тоже доволен, — сказала она. — Котлета очень сочная и по вкусу удивительно похожа на мясную. Думаю, я бы покупала такие бургеры. В Петербурге нужна веганская еда. Сейчас все больше людей отказываются от животных продуктов, для них обязательно должна быть альтернатива».



Оксана уже два с половиной года соблюдает веганскую диету. О Hiburger Tour узнала от московского блогера и решила обязательно выбраться в «Никольские ряды» на выходных. Но пришла не одна, а с подругой. «Это мой второй бургер в жизни и первый веганский. Очень вкусный, мне нравится, — оценила Оксана. — Я только не могу сказать, насколько он мясной, потому что уже не помню вкус мяса». Зато девушка довольно точно угадала основу альтернативной котлеты — соевый белок.

В действительности состав растительного мяса несколько сложнее. В него входят три вида белка — соевый, гороховый и рисовый, а также три типа масел, пищевые волокна и витамины. В результате получается продукт не только вкусный, но и полезный — и, что очень важно, натуральный.

Бренд Hi! — часть фудтех-проекта «Еда будущего», созданного акционерами белгородской компании «ЭФКО». Специальная технология Hi-meat позволяет готовить не только котлеты Hiburger, но еще и наггетсы, фарш, фрикадельки и пельмени.

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