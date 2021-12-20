СПЧ проверит колонии в Красноярске, о пытках в которых сообщил Gulagu.net

Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируют проинспектировать колонии в Красноярске, в которых, как утверждает правозащитный проект Gulagu.net, пытали заключенных. Об этом 20 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачеву. https://www.interfax.ru/russia/810500

«Мы обязательно хотим проверить эти колонии, они у нас были в списках, которые мы составляли изначально <...> Дождёмся поручения президента, может быть, там будет что-то по поводу продолжения нашей инспекции (колоний. — Прим. ред.). Если это случится, мы обязательно проверим эти места в первую очередь, а потом уже — все остальные», — сказала собеседница издания.



«Фонтанка» писала, что правозащитный проект Gulagu.net в понедельник, 20 декабря, опубликовал новые кадры с пытками заключенных из секретного видеоархива ФСБ и ФСИН. По словам главы проекта Владимира Осечкина, это менее 1% от имеющихся материалов, за ними последуют остальные.

До этого Gulagu.net сообщал, что информатор организации везет в штаб-квартиру новый архив видео с пытками заключенных — из Красноярска, Забайкалья и Приморского края.

4 октября в распоряжение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.

Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.

После публикации в регион приехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал заявление об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.

