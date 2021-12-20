СПЧ проверит колонии в Красноярске, о пытках в которых сообщил Gulagu.net

Члены Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планируют проинспектировать колонии в Красноярске, в которых, как утверждает правозащитный проект Gulagu.net, пытали заключенных. Об этом 20 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачеву. https://www.interfax.ru/russia/810500
«Мы обязательно хотим проверить эти колонии, они у нас были в списках, которые мы составляли изначально <...> Дождёмся поручения президента, может быть, там будет что-то по поводу продолжения нашей инспекции (колоний. — Прим. ред.). Если это случится, мы обязательно проверим эти места в первую очередь, а потом уже — все остальные», — сказала собеседница издания.
«Фонтанка» писала, что правозащитный проект Gulagu.net в понедельник, 20 декабря, опубликовал новые кадры с пытками заключенных из секретного видеоархива ФСБ и ФСИН. По словам главы проекта Владимира Осечкина, это менее 1% от имеющихся материалов, за ними последуют остальные.
До этого Gulagu.net сообщал, что информатор организации везет в штаб-квартиру новый архив видео с пытками заключенных — из Красноярска, Забайкалья и Приморского края.
4 октября в распоряжение проекта Gulagu.net попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. Файлы передал программист, который во время заключения имел доступ к компьютерам УФСИН в Саратовской области.
Позже, 6 октября, Gulagu.net выложил в Сеть новый ролик, в котором собраны кадры противоправных действий в отношении заключенных. В видео указывается, что действия происходят в том числе в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1, белгородской ИК № 4 и камчатской ИК № 6.
После публикации в регион приехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал заявление об отставке. В то же время региональный омбудсмен Надежда Сухова заявила, что жалоб на насилие от пациентов тюремной больницы она не получала.
Глава ФСИН Александр Калашников уволил по отрицательным мотивам начальника больницы Павла Гаценко, его заместителя по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.
10 ноября были опубликованы новые видеозаписи. В 13-минутном ролике собрали пытки в ОТБ-1 — саратовской туберкулезной больнице № 1. Были запечатлены шесть эпизодов сексуального насилия над заключенными, последний датирован сентябрем 2020-го. Из саратовского управления ФСИН после проверок сообщений о пытках заключенных уволили 18 сотрудников — «по отрицательным мотивам».
25 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова. На его место был назначен экс-замминистра внутренних дел Аркадий Гостев. В Кремле отрицают связь между сообщениями о пытках и кадровыми решениями.
Бывший начальник тюремной больницы в Саратове Павел Гаценко был отправлен в СИЗО.