На «Детском Евровидении» Россия оказалась седьмой, победила Армения

Представлявшая Россию на «Детском Евровидении» Таня Меженцева заняла седьмое место. Результаты голосования были оглашены 19 декабря. 12-летняя россиянка выступила под номером семь с песней Mon ami, ей удалось набрать 124 балла.



Победила в этом году исполнительница из Армении Малена, она набрала 224 балла. На втором месте — участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).

В финал смогли пройти артисты из 19 стран — Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины. Конкурс проходил в пригороде Парижа.