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На «Детском Евровидении» Россия оказалась седьмой, победила Армения

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Представлявшая Россию на «Детском Евровидении» Таня Меженцева заняла седьмое место. Результаты голосования были оглашены 19 декабря. 12-летняя россиянка выступила под номером семь с песней Mon ami, ей удалось набрать 124 балла.

Победила в этом году исполнительница из Армении Малена, она набрала 224 балла. На втором месте — участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем — юный певец из Франции Энцо (187 баллов).

В финал смогли пройти артисты из 19 стран — Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Польши, России, Франции и Украины. Конкурс проходил в пригороде Парижа.

Справка: Таня Меженцева родилась в Москве, с раннего детства занималась творчеством. Она посещала мастерскую эстрадного искусства Аллы Пугачевой, а также была ученицей Академии Игоря Крутого.

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