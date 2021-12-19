Египет ужесточил требования для туристов

Иностранные туристы будут теперь попадать в Египет по новым коронавирусным правилам. В первую очередь обновление касается тех, кто не делал прививку и едет с ПЦР-тестами и тестами на антиген.



«Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», — сообщает 19 декабря «Интерфакс» со ссылкой на туроператора TUI.