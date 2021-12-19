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Египет ужесточил требования для туристов

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Иностранные туристы будут теперь попадать в Египет по новым коронавирусным правилам. В первую очередь обновление касается тех, кто не делал прививку и едет с ПЦР-тестами и тестами на антиген.

«Согласно обновленным правилам Минздрава Египта, прибывающим в республику пассажирам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации от ковида, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до прибытия», — сообщает 19 декабря «Интерфакс» со ссылкой на туроператора TUI.

При этом ПЦР-тест должен быть сделан в сертифицированной лаборатории, не ранее чем за 72 часа до прибытия в Египет. Срок отсчитывается от даты забора биоматериала. Справка нужна на английском или арабском языке, олжно быть указано точное время и дата сдачи теста, метод тестирования (RT-PCR) а также добавлен QR-код. Справки с рукописными данными и рукописными корректировками принимать не будут.

Сколько стоит поехать в Египет и другие теплые страны из России на Новый год — читайте в материале «Фонтанки».

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