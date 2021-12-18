Уволил всех. Задержанного в Петербурге экс-чиновника Росреестра Бориса Авакяна увезли в Москву

По информации «Фонтанки», в ночь на 18 декабря в 43-й отдел полиции прибыли два сотрудника таможенной службы России и два бойца СОБР. Говорят, их подстраховывал человек из ФСБ. Они предъявили поручение Следственного комитета РФ и забрали из камеры бывшего чиновника Росреестра Бориса Авакяна, томившегося там с позднего вечера 16 декабря.



Накануне «Фонтанка» и 47news описывали ситуацию: все считали, что Авакян в Карабахе, а он оказался в Петербурге. Главное в ней то, что скандальный светский лев Авакян, заодно и муж мисс мира, сбежавший из-под домашнего ареста по делу о контрабанде еще пять лет назад, в последнее время сверкал на войне в Карабахе в статусе то ли миротворца, то ли армянского витязя. В Ереване он быстро стал популярным после феерической свадьбы, куда была приглашена Ольга Бузова, оттуда же пытался привлечь российских силовиков, но последние его публичные действия были исключительно патриотические. Как бы то ни было, вечером 16 декабря полицейские его вынули из ресторана «Пряности и Радости» на Малой Посадской улице, где он, по данным «Фонтанки», пил шампанское вместе с известным в мире таможни бывшим начальником контрабандного отдела питерского ФСБ Алейниковым.

