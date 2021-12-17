FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
73.57р83.16р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Боткинской больнице уже лечат «грипп + ковид»

Грипп пришел к нам основательно. Как стало известно «Фонтанке» 17 декабря, врачи Городской инфекционной больницы им. Боткина лечат уже несколько пациентов с сочетанием грипп + ковид. При этом от гриппа привито на четверть меньше петербуржцев, чем было запланировано.

9
Печать

Пациенты с тяжелым течением гриппа попадают практически во все инфекционные ковидные стационары Петербурга. Их доставляет скорая помощь, а диагноз ставится уже в больнице. Врачи уверяют, что «перекрестного» заражения не происходит, пациенты с гриппом госпитализируются отдельно. И лечатся именно от гриппа — для этого заболевания есть патогенетическая терапия.

У пациентов Боткинской больницы с сочетанной инфекцией грипп + коронавирус в симптомах лидирует ковид, поэтому и лечение они получают «антиковидное», а оно предупреждает и развитие возможных гриппозных осложнений.

В петербургском Роспотребнадзоре сообщают, что в городе продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в основном среди взрослых и детей в возрасте 7–14 лет. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе в структуре положительных находок преобладали вирусы парагриппа, адено- и РС-вирусы, регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

Как ранее сообщала «Фонтанка», с октября по 10 декабря в Детской инфекционной больнице № 5 имени Филатова грипп выявлен у 165 пациентов.

В России и у взрослых, и у детей это в основном грипп А (H3N2). По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, с 6 по 12 декабря уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом по стране повысился по сравнению с предыдущей неделей до 109,9 случая на 10 000 населения, то есть «превысил еженедельный эпидемический порог на 48,5 %». Выросла и потребность в стационарной помощи для пациентов с гриппом. По данным НИИ, «частота госпитализаций повысилась по сравнению с предыдущей неделей, составив 0,12 на 10 000 населения».

Однако в Петербурге масштабного эпидподъема пока нет, поэтому неторопливая прививочная кампания против гриппа продолжается. По данным Роспотребнадзора, на 17 декабря в Петербурге привиты от гриппа 44,6 % населения города — на четверть меньше запланированного на этот эпидсезон (60 %).

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Владислав М
Раз корона уже не вытесняет грипп, значит её опасность снизилась до уровня гриппа?
Медики же говорили, что сильный вирус вытесняет слабый.
Артист ритуальных услуг
Эксперта(ТМ), что запузырил энное время назад тему за "вирусы гриппа и короны враждуют друг с другом"(с) уже покарали за фэйк-ньюс(ТМ)? :)
тов
Фарма атака.

Сохраните свою кровь чистой от инъекций.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний