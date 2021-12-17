В Боткинской больнице уже лечат «грипп + ковид»

У пациентов Боткинской больницы с сочетанной инфекцией грипп + коронавирус в симптомах лидирует ковид, поэтому и лечение они получают «антиковидное», а оно предупреждает и развитие возможных гриппозных осложнений.

Пациенты с тяжелым течением гриппа попадают практически во все инфекционные ковидные стационары Петербурга. Их доставляет скорая помощь, а диагноз ставится уже в больнице. Врачи уверяют, что «перекрестного» заражения не происходит, пациенты с гриппом госпитализируются отдельно. И лечатся именно от гриппа — для этого заболевания есть патогенетическая терапия.

В петербургском Роспотребнадзоре сообщают, что в городе продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и другими ОРВИ, в основном среди взрослых и детей в возрасте 7–14 лет. По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе в структуре положительных находок преобладали вирусы парагриппа, адено- и РС-вирусы, регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.



Как ранее сообщала «Фонтанка», с октября по 10 декабря в Детской инфекционной больнице № 5 имени Филатова грипп выявлен у 165 пациентов.

