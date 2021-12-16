«Гонщик» на Discovery, погубивший водителя Hyundai на Софийской, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю внедорожника, который пролетел на красный и «отфутболил» кроссовер на «встречку». Водителя попавшей под удар машины доставили в больницу, но он не протянул и недели.
ДТП произошло 9 февраля 2021 года около 13:20 у дома 58 по Софийской улице. Как сообщает 16 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый на личном Land Rover Discovery 4 двигался по Софийской со стороны улицы Димитрова в направлении Южного шоссе на скорости порядка 80 км/ч. На Т-образном перекрестке с безымянный проездом он не остановился на красный свет, а продолжил движение и врезался в Hyundai Santa Fe, который поворачивал с проезда на Софийскую улицу налево по зеленому сигналу светофора. От удара «Хёндэ» через разделительную выкинуло на встречную полосу, где он врезался в бордюрный камень. Момент столкновения попал на видео.
В результате ДТП 67-летнего водителя «Санта Фе» госпитализировали. Первоначально сообщалось, что его состояние — средней тяжести, но травмы оказались тяжелыми. 20 февраля мужчина скончался в больнице от сочетанной тупой травмы тела.
Водитель «Ленд Ровера» свою вину признал, раскаялся и частично возместил моральный вред. Фрунзенский районный суд Петербурга признал его виновным по ч.3 ст.264 УК РФ и, с учетом его возраста, состояния здоровья, материального положения и наличия на иждивении нетрудоспособного сына-инвалида и жены-пенсионерки, приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишения прав на 2 года. Также с мужчины взыскали по 330 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших.