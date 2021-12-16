«Гонщик» на Discovery, погубивший водителя Hyundai на Софийской, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю внедорожника, который пролетел на красный и «отфутболил» кроссовер на «встречку». Водителя попавшей под удар машины доставили в больницу, но он не протянул и недели.

ДТП произошло 9 февраля 2021 года около 13:20 у дома 58 по Софийской улице. Как сообщает 16 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый на личном Land Rover Discovery 4 двигался по Софийской со стороны улицы Димитрова в направлении Южного шоссе на скорости порядка 80 км/ч. На Т-образном перекрестке с безымянный проездом он не остановился на красный свет, а продолжил движение и врезался в Hyundai Santa Fe, который поворачивал с проезда на Софийскую улицу налево по зеленому сигналу светофора. От удара «Хёндэ» через разделительную выкинуло на встречную полосу, где он врезался в бордюрный камень. Момент столкновения попал на видео.