В морозный и солнечный вторник, 9 февраля, водители в Петербурге продолжили биться на чищенных дорогах и днем. Во Фрунзенском районе почти в лобовую встретились два SUV, в Калининском легковая протаранила очередной забор, а в Пушкинском произошло ДТП с «перевертышем».



Как сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Софийской улице столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Hyundai Santa Fe. Столкновение попало на камеру наблюдения. На записи видно, как несущийся по Софийской со стороны улицы Димитрова внедорожник врезается в выехавший со стороны овощебазы кроссовер, который поворачивал налево. От удара «Хёндэ» отбросило через разделитель на встречную полосу, где он въехал в ограждение и остановился.