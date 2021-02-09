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На Софийской Land Rover под камерой отфутболил Hyundai, на Витебском автомобиль прилег на бок

В морозный и солнечный вторник, 9 февраля, водители в Петербурге продолжили биться на чищенных дорогах и днем. Во Фрунзенском районе почти в лобовую встретились два SUV, в Калининском легковая протаранила очередной забор, а в Пушкинском произошло ДТП с «перевертышем».

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Софийской улице столкнулись автомобили Land Rover Discovery и Hyundai Santa Fe. Столкновение попало на камеру наблюдения. На записи видно, как несущийся по Софийской со стороны улицы Димитрова внедорожник врезается в выехавший со стороны овощебазы кроссовер, который поворачивал налево. От удара «Хёндэ» отбросило через разделитель на встречную полосу, где он въехал в ограждение и остановился.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что авария произошла в 15:17 у дома 58 по Софийской улице. В результате пострадал 67-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Досталось ограждению дороги и на пересечении Кондратьевского проспекта и Минеральной улицы, пишут в «ДТП и ЧП». Там его поломала легковушка. За сегодняшний день это уже третий поврежденный забор, ранее на Московском проспекте в ограждение влетело такси.

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На Витебском проспекте, между Шушарами и Петербургским шоссе, автомобиль опрокинулся на бок, сообщают очевидцы. Как это произошло, не известно. Перед ним остановились вереница легковых машин и снегоуборочный трактор, люди бросились на помощь. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14605337" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14605337" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14605337" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
ПоделитьсяПоделиться
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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