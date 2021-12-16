«Не предоставляется никакая документация». Голикова предложила вывести церкви из-под действия закона о QR-кодах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила депутатам Госдумы вписать в нашумевший законопроект о QR-кодах для доступа в общественные места амнистию для религиозных учреждений. Поправки позволят посещать религиозные организации без документов о наличии иммунитета к коронавирусу или результата ПЦР-теста. Об этом 16 декабря сообщает «Интерфакс».

«Сейчас в проекте постановления, который предложен комитетом к первому чтению, сформировано несколько позиций. Позиция первая: не предоставляется никакая документация для посещения культовых учреждений», — цитирует информагентство выступление Голиковой в Госдуме. В то же время посещение многофункциональных центров для получения госуслуг будет возможно по ПЦР-тесту, отметила вице-премьер.



Фото: с сайта rostoveparhia.ru Поделиться Поделиться







«В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ, мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, а также посещение многофункциональных центров — предоставление государственных и муниципальных услуг при наличии ПЦР-теста», — добавила Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что Дума предложит правительству проработать вопрос о том, в какой мере закон о введении COVID-сертификатов в России будет регулировать посещение религиозных организаций. В проекте этого предложения правительству рекомендуется ко второму чтению законопроекта проработать вопрос о разрешении гражданам посещать церкви и культовые сооружения без QR-кодов, если губернатор региона не потребует иного. Сейчас законопроект о QR-кодах не содержит правила допуска в храмы.

Разрешить входить без QR-кодов в церкви и религиозные организации традиционных конфессий, а также поликлиники, больницы и стоматологические кабинеты ранее предложила Общественная палата России. 15 декабря и в самой РПЦ заявили, что храмы надо освободить от QR-кодов.



Днем 16 декабря нижняя палата российского парламента приняла законопроект в первом чтении. Перед началом заседания члены фракции КПРФ вывесили плакаты с критикой инициативы, но получили критику со стороны спикера Вячеслава Володина.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что противники введения QR-кодов в России «подпитываются» деньгами из-за границы. Независимые от государства социологи ранее сообщали, что против QR-кодов выступает подавляющее большинство граждан РФ.

