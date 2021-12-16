FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
ТЕМА ДНЯ

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Не предоставляется никакая документация». Голикова предложила вывести церкви из-под действия закона о QR-кодах

36
Печать

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила депутатам Госдумы вписать в нашумевший законопроект о QR-кодах для доступа в общественные места амнистию для религиозных учреждений. Поправки позволят посещать религиозные организации без документов о наличии иммунитета к коронавирусу или результата ПЦР-теста. Об этом 16 декабря сообщает «Интерфакс».

«Сейчас в проекте постановления, который предложен комитетом к первому чтению, сформировано несколько позиций. Позиция первая: не предоставляется никакая документация для посещения культовых учреждений», — цитирует информагентство выступление Голиковой в Госдуме. В то же время посещение многофункциональных центров для получения госуслуг будет возможно по ПЦР-тесту, отметила вице-премьер.

Фото: с сайта rostoveparhia.ru
ПоделитьсяПоделиться

«В процессе подготовки ко второму чтению соответствующие рекомендации предлагается дать постановлением правительства РФ, мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-тестов, а также посещение многофункциональных центров — предоставление государственных и муниципальных услуг при наличии ПЦР-теста», — добавила Татьяна Голикова.

Ранее сообщалось, что Дума предложит правительству проработать вопрос о том, в какой мере закон о введении COVID-сертификатов в России будет регулировать посещение религиозных организаций. В проекте этого предложения правительству рекомендуется ко второму чтению законопроекта проработать вопрос о разрешении гражданам посещать церкви и культовые сооружения без QR-кодов, если губернатор региона не потребует иного. Сейчас законопроект о QR-кодах не содержит правила допуска в храмы.

Разрешить входить без QR-кодов в церкви и религиозные организации традиционных конфессий, а также поликлиники, больницы и стоматологические кабинеты ранее предложила Общественная палата России. 15 декабря и в самой РПЦ заявили, что храмы надо освободить от QR-кодов.

Днем 16 декабря нижняя палата российского парламента приняла законопроект в первом чтении. Перед началом заседания члены фракции КПРФ вывесили плакаты с критикой инициативы, но получили критику со стороны спикера Вячеслава Володина.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что противники введения QR-кодов в России «подпитываются» деньгами из-за границы. Независимые от государства социологи ранее сообщали, что против QR-кодов выступает подавляющее большинство граждан РФ.

Фото: с сайта rostoveparhia.ru

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (36)

266752848
Хочет таким образом замолить свои грехи?
266497182
Жри, молись, колись.)))))))
Савва Морозов
Каждому бару по томосу из Константинополя!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний