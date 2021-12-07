76% россиян против QR-кодов в транспорте. Опрос

Три четверти граждан России отрицательно смотрят на идею введения QR-кодов в транспорте. Из них 59% смотрят на QR-код вдобавок к проездному документу «целиком отрицательно», а 17% — «скорее отрицательно». Лишь 21% граждан оценивает законопроект правительства положительно. Об этом 7 декабря сообщает «Левада-центр»* (НКО включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Две трети россиян смотрят отрицательно на QR-коды для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Из них 50% «целиком отрицательно», а 17% — «скорее отрицательно». При этом доля тех, кто видит здесь позитив, выше, чем в случае с транспортом, — 30%.

43% респондентов считают, что в их регионах возможны протесты из-за введения QR-кодов, а каждый четвёртый гражданин (25%) готов сам принять в них участие.

При этом страх заразиться коронавирусной инфекцией сейчас испытывают 45% граждан. 53% этого не опасаются. 46% участников исследования уже сделали себе прививку. Доля тех, кто прививаться не готов, с весны упала практически вдвое — до 36%.



Опрос был проведён 25 ноября — 1 декабря 2021 года среди 1 603 человек в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.



В середине ноября кабмин внес в Госдуму законопроект о введении в России обязательных QR-кодов для проезда в общественном транспорте и для присутствия в других общественных местах. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Спикера Госдумы Вячеслава Володина завалили сотнями тысяч комментариев в Telegram. 3 декабря Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при покупке авиабилетов.

*НКО включено в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента