В РПЦ заявили, что храмы надо освободить от QR-кодов

Все храмы должны быть выведены из-под ограничений, связанных с QR-кодами. Об этом 15 декабря РИА Новости заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).



Отметим, в проекте постановления Госдумы уже рекомендуется освободить от проверки QR-кодов культовые здания, которые находятся в пользовании религиозных организаций. Однако этого недостаточно, считают в РПЦ.



«В заключении комитета предлагается вывести из-под ограничений, связанных с этими QR-кодами, только те здания и сооружения, которые находятся в пользовании религиозных организаций. А у нас очень много храмов, которые находятся в собственности религиозных организаций, а также тех храмов, которые построены хозяйственным способом, являются так называемыми самовольными постройками, и не оформлены на них права религиозных организаций», — подчеркнула игумения Ксения.

