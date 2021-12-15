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В РПЦ заявили, что храмы надо освободить от QR-кодов

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Все храмы должны быть выведены из-под ограничений, связанных с QR-кодами. Об этом 15 декабря РИА Новости заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Отметим, в проекте постановления Госдумы уже рекомендуется освободить от проверки QR-кодов культовые здания, которые находятся в пользовании религиозных организаций. Однако этого недостаточно, считают в РПЦ.

«В заключении комитета предлагается вывести из-под ограничений, связанных с этими QR-кодами, только те здания и сооружения, которые находятся в пользовании религиозных организаций. А у нас очень много храмов, которые находятся в собственности религиозных организаций, а также тех храмов, которые построены хозяйственным способом, являются так называемыми самовольными постройками, и не оформлены на них права религиозных организаций», — подчеркнула игумения Ксения.

По ее словам, при освобождении от QR-кодов надо исходить из «использования здания для богослужений». Игумения не уточнила, означает ли это, что так же должны относиться и к организациям других конфессий.

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Комментарии (19)

Brevnault
Интересно, российской православной церкви кто-нибудь из-за рубежа жертвует? Если да, то получается - Гундяев иностранный агент?
265984735
С какой это стати? В храмы никто не ходит и они перестали быть местом массового скопления людей? Не пора ли церковных чиновников привлечь к ответственности за способствование распространению вируса?
Эд Хэммет
Там нет КОВИД. Там есть только божья благодать.
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