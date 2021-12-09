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Общественная палата предложила отказаться от термина «QR-код» в документах и пускать без него в больницы и храмы

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Общественная палата РФ подготовила заключение на законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и при поездках на авиа- и железнодорожном транспорте.

Как говорится в документе, опубликованном 9 декабря, прежде всего предлагается отказаться от использования в законопроектах самого термина «QR-код». Авторы документа считают, что он является «малопонятным и отпугивающим для большого числа граждан», поэтому законодателям рекомендуется использовать слова, «более понятные широкой аудитории», в том числе лицам пожилого возраста. В качестве альтернативы представители ОП предлагают термины «сертификат иммунного здоровья» и «свидетельство».

Также у общественников возникли вопросы по поводу процедуры получения QR-кодов отдельными категориями россиян. В заключении отмечается, что она вызывает затруднения и «эмоциональные переживания» у граждан, не имеющих достаточного опыта в использовании гаджетов. Речь, в частности, идёт об одиноких пожилых людях и лицах с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме этого, в числе предложений ОП — разрешение на выдачу сертификатов привитым зарубежными вакцинами иностранцам и свободный доступ для граждан без QR-кодов в больницы и храмы.

«Фонтанка» писала, что по поводу термина «QR-код» уже неоднократно высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость ума» в этом вопросе и заявил, что утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и переименовать их не соответствуют действительности.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

В Петербурге QR-коды для посещения ресторанов и ТЦ должны были ввести с 1 декабря, но власти решили отложить это до 27-го числа. О жизни в новой реальности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (21)

tsodd
У кого затруднения с гаджетами, те вольны получать сертификат о вакцинации в бумажном виде, в чем проблема?
А13579
Есть простое и понятное слово - клеймо.
dedmoroz_5e4d8827384c2
изначально разработан, как код промышленный для автомобильных запчастей, заменил/дополнил штрих-код

теперь его пытаются ввести в оборот на людях, потеют, чтобы натянуть его на людей//
но не все же себя считают запчастями для оцифровки...

при этом вакцинация и санитарные меры дело абсолютно необходимое, ибо вирус сильный и вполне реальный/
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