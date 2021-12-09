Общественная палата предложила отказаться от термина «QR-код» в документах и пускать без него в больницы и храмы

Как говорится в документе, опубликованном 9 декабря, прежде всего предлагается отказаться от использования в законопроектах самого термина «QR-код». Авторы документа считают, что он является «малопонятным и отпугивающим для большого числа граждан», поэтому законодателям рекомендуется использовать слова, «более понятные широкой аудитории», в том числе лицам пожилого возраста. В качестве альтернативы представители ОП предлагают термины «сертификат иммунного здоровья» и «свидетельство».

Общественная палата РФ подготовила заключение на законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и при поездках на авиа- и железнодорожном транспорте.

Также у общественников возникли вопросы по поводу процедуры получения QR-кодов отдельными категориями россиян. В заключении отмечается, что она вызывает затруднения и «эмоциональные переживания» у граждан, не имеющих достаточного опыта в использовании гаджетов. Речь, в частности, идёт об одиноких пожилых людях и лицах с ограниченными возможностями здоровья.



Кроме этого, в числе предложений ОП — разрешение на выдачу сертификатов привитым зарубежными вакцинами иностранцам и свободный доступ для граждан без QR-кодов в больницы и храмы.



«Фонтанка» писала, что по поводу термина «QR-код» уже неоднократно высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость ума» в этом вопросе и заявил, что утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и переименовать их не соответствуют действительности.

