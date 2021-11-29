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«Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется». Песков высказался о возможном переименовании термина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и переименовать их не соответствуют действительности.

«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется... Это такая информация (в СМИ) достаточно странная», — цитирует Пескова 29 ноября РИА Новости.

«Фонтанка» писала со ссылкой на РБК, что российские власти хотят свести к минимуму публичное использование термина «QR-код» из-за его неприятия у граждан. При этом документ о прививке, перенесенном коронавирусе или медотводе может получить другое официальное наименование, например «паспорт здоровья», «сертификат здоровья» или «зеленый паспорт». Конечное название, отмечало издание, могут внести в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах или утвердить документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.

12 ноября в Государственную думу внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Согласно первому, россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, или медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из уже перечисленных выше документов.

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Комментарии (20)

Danik
Пу-код! Просто и ясно! )))
260928241
Чудесная мысль. Остается дождаться, как обзовут. Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет.
266470386
Что большому количеству СМИ (ну, там хоть для рекламодателей активность проявляют), что комментаторам, делать то нечего целыми днями. Да не всё равно как назовут то, что тут в "остроумии" упражняться? Критики диванные
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