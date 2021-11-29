«Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется». Песков высказался о возможном переименовании термина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и переименовать их не соответствуют действительности.



«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется... Это такая информация (в СМИ) достаточно странная», — цитирует Пескова 29 ноября РИА Новости.



«Фонтанка» писала со ссылкой на РБК, что российские власти хотят свести к минимуму публичное использование термина «QR-код» из-за его неприятия у граждан. При этом документ о прививке, перенесенном коронавирусе или медотводе может получить другое официальное наименование, например «паспорт здоровья», «сертификат здоровья» или «зеленый паспорт». Конечное название, отмечало издание, могут внести в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах или утвердить документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.

